Tótka Sándor: a pszichológiai előny nálam volt

Bár az akklimatizációs táborban nem érezte magát frissnek, ennek ellenére eződje, Hüvös Viktor jó időket mért – mondta az InfoRádiónak Tótka Sándor olimpiai bajnok kajakozó. Így aztán „elképesztően meglepetésszerű” volt számára az előfutam, és érezte, valami történni fog. És történt is, hiszen a döntőben szenzációsan startolt az UTE kajakozója, és végig a mezőny előtt haladt. Tótka Sándor hozzátette, sajnos Csizmadia Kolos elrontotta az indulást, amit ő is érzékelt, de ezt követően már teljesen magára fókuszált, és nem is volt tisztában azzal, hogy hogyan alakult a mezőny.

„Csak amikor beértem a célba, akkor néztem ki balra, jobbra, és láttam, hogy elöl vagyok, de nem tudom hányadik helyen.”

Tótka Sándor az InfoRádió érdeklődésére válaszolva azt is elmondta, a korábbi Európa-bajnoki győzelme, amely során maga mögé utasította a britek legeredményesebb kajakosát, Liam Heath-t is, a tokiói szereplésére se pozitív, se negatív hatással nem volt, hiszen, csak két századdal nyert, ami egy apró különbség. „Próbálok mindig a jelenben lenni, és nem a múlttal vagy a jövővel foglalkozni.” Megérzése szerint

az Eb-arany inkább a külföldi ellenfeleinek, köztük a brit versenyzőnek okozott nehézséget

azzal, hogy a hosszú évek után legyőzőjére talált, így a pszichológiai előny mindenképp nála volt.

Tótka Sándor, akinek rengetegen gratuláltak a magyar olimpikonok hazaérkezésekor a BOK Sportcsarnokban, hozzáfűzte: nagy öröm a számára, hogy mennyire sokaknak tudott örömet szerezni a tokiói aranyérmével. A folytatást illetően pedig azt mondta: a két hét múlva esedékes világbajnoki válogatón mindenképp részt kíván venni, és ha ott jól szerepel, vélhetően a csapatba is be fog kerülni.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán