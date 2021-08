Siti Beáta: mentálisan is megérkezett a kézilabda-válogatott az olimpiára

A magyar női kézilabda-válogatott bejutott a negyeddöntőbe a tokiói olimpián, miután a csoportkör utolsó fordulójában 26–23-ra legyőzte a svéd csapatot. A nyolc között Elek Gábor szövetségi kapitány együttese a másik csoport győztesével, Norvégiával találkozik szerdán.

Siti Beáta, a Nemzeti Kézilabda Akadémián a fiatalokat felkészítő szakember szerint két fontos oka volt a magyar válogatott feltámadásának. Az egyik, hogy sikerült a védekezést stabilizálni, korábban sem a lőtt gólok számával volt a gond, hanem a kapottakéval. A spanyolok, majd a svédek ellen is határozott védekezéssel és jó kapusteljesítménnyel rukkolt elő a válogatott, így támadásban sem volt állandó kényszer a góllövésre.

A másik tényező inkább lelki, a sérülés miatt kieső kulcsemberek helyén most azoknak, akik eddig kevesebbet kellett volna, hogy vállaljanak, nagyobb feladat jut. "Most megérkezett a csapat fejben, ezt a helyzetet mindenki a helyére tudta pakolni. A nagyon fiatal játékosainknak azért az olimpián az is hosszabb folyamat, hogy megérkezzenek és akklimatizálódjanak az egész helyzethez, úgy tűnik, hogy ennyi időnek el kellett telnie" – mondta a korábbi válogatott irányító.

Ez még akkor is így van, ha a fiatalok korábban már korosztályos, ifjúsági vagy junior világ- és Európa-bajnokságot nyertek, mert Siti Beáta szerint

még a legtehetségesebbeknek is kell idő, amire a felnőttek között beérnek, és még akkor is, ha egy BL-szintű klubcsapatban tudnak nemcsak epizódszerepet játszani,

akkor is teljesen más a válogatott, teljesen más az olimpia.

"Ezeket meg kell élni, azt, ahogy olvassák a játékot, ahogy már millió meccshelyzet van a kezükben. Ez még a gyerekeknek nincs meg, és nem azért, mert nem tudták megtanulni, hanem szimplán ez az, ami a rutinnal jön. Klujber Katrin, Háfra Noémi vagy Vámos Petra már megélt helyzeteket a korosztályos világversenyeken, de nem ugyanaz a gyerekek között valamit megcsinálni, mint a felnőttek között, a legjobb játékosok és csapatok ellen" – mondta a korábban a válogatott másodedzőjeként is dolgozó szakember.

Az alapcélt sikerült teljesíteni, de most jön a következő részcél: túl kellene jutni a negyeddöntőben a norvégokon. "Nem nyom minket a teher,

lehetünk abszolút lazák, de azért közben a melót végezzük el.

Aztán meglátjuk, mi jön ki ebből" – mondta Siti Beáta, és úgy véli, meg kell találni a gyengéiket, mert azért nekik is vannak. Arra pedig oda kell figyelni, hogy a középtávoli zónából a kapusaik nagyon jól védenek, utána pedig "indulnak, mint a gép. Ha ezeket megoldjuk, ha megtaláljuk az ellenszert, ha tudunk a befejezéseknél jobban koncentrálni, akkor miért ne?"

