Elek Gábor: mindent elviseltünk

A magyar női kézilabda-válogatott három vesztes meccs után legyőzte a spanyolokat, majd hétfőn a svédeket is, így bejutott a legjobb nyolc közé.

Elek Gábor szerint az utolsó két találkozón már nem volt gond a felszabadultsággal.

„Szájon vert minket a brazil meccs, azt elvittük az oroszra is. Láttam már olyat, hogy ebből egy csapat nem tud kijönni. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy utolsó két meccsen, két fontos embert elveszítve, valamint most az utolsó tíz percre még egy próbatétel elé állítva is borzasztóan nagy lelkünk volt és elviseltünk mindent, amit saját magunk és amit mások okoztak.”

A szövetségi kapitány úgy vélte, mentálisan, lelki erőben, taktikusságban sokat fejlődött a válogatott a torna alatt.

„Ez egy tanulási folyamat volt. Fiatal a csapat, kellett pár mérkőzés a játékosoknak.

Vámos Petra eddig kis túlzással autogramot meg közös fotót kért a mostani ellenfelektől.”

A negyeddöntős ellenfélről, a norvégokról nem kívánt részletesen beszélni Elek Gábor, de azt elmondta, alaposan kivesézik a riválist.

„Meglátjuk, hogy Reistad milyen állapotban van, és az is biztos, Herrennel a versenyfutás komoly lesz. Ha ekkora hit lesz bennünk, akkor más találkozó lesz, mint az olimpia előtti felkészülési, de nem biztos, hogy felraknám a vagyonomat magunkra ebben a fizikai állapotban.”

A negyeddöntőt szerdán rendezik.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt