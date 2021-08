Eddig Milák Kristóf kereste a legtöbbet Tokióban, szép az összeg

Milák Kristóf lenyűgözte a világot úszásával, egyelőre ő a legsikeresebb tagja a magyar küldöttségnek, és ez anyagilag is igaz: a Pénzcentrum kiszámolta, hogy a teljesítményéért 100 millió forintos pénzjutalomban részesül.

Amint már korábban megírtuk, a magyar olimpikonokat nemzetközi összevetésben is tekintélyes összeggel díjazza a magyar állam. Az aranyérem például 50 millió forintot ér, emiatt Milák remekléséig a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó, Szilágyi Áron vezette a bónuszlistát, a csapatbronzzal együtt 78,5 millió forintot keresett a japán fővárosban.

Milák Kristóf azonban azzal, hogy szombat hajnalban a férfi 100 méter pillangóban óriási Európa-csúccsal második lett, a 200-as aranyérme mellé nyert egy ezüstöt is, amivel a 2020-as tokiói olimpia eddigi legsikeresebb magyar sportolója lett. Az aranyért járó 50 millió mellé még ezzel keresett 35,7 milliót, és mivel az ötödik helyen végző férfi 4x100 méteres gyorsváltóban is úszott, ezért is jár neki 14,3 millió forint. Így jön ki a nettó 100 millió forintos pénzjutalom.

Nyitókép: A győztes amerikai Caeleb Dressel (b) és a második helyezett Milák Kristóf a 100 méteres pillangóúszás eredményhirdetésén a Tokiói Vizesközpontban 2021. július 31-én. MTI/Kovács Tamás