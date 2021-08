Edzőjének közelharcot kellett vívnia Milák Kristóffal

Milák Kristóf hatalmas egyéni csúccsal és Európa-rekorddal szerzett ezüstérmet 100 méteres pillangóúszásban Tokióban. Edzője, Selmeci Attila előzetesen érmet várt tőle, így érthetően boldog és büszke volt.

„Maximálisan elégedett vagyok. Sőt, ha bronzérmet szerzett volna, annak is tudtam volna örülni. Nem csak az érem, hanem az idő miatt, hiszen ez igazolta azt, hogy Milák Kristóf a világ egyik legnagyobb úszója. Ezt ki lehet jelenteni, ez nem túlzás.”

A Honvéd edzője ki is fejtette, hogy miért gondolja ezt így.

„Kristóf 200 pillangón világcsúcstartó, az olimpián hatalmas fölénnyel nyert, 100-on pedig a világcsúcstartót úgy meg tudja szorítani, hogy attól új rekord kell a győzelemhez. Ezek alapján lehet azt mondani, hogy a pillangó egyik királya. Remélem, hogy hamarosan a 100-nak is a győztese lesz.”

Selmeci Attila szerint nem érdemes keseregni amiatt, hogy Caeleb Dressel szombaton 23 századdal megelőzte úgy, hogy a magyar úszó bevallása szerint a „falaknál” maradt benne egy-egy tized.

„Más alkat a két versenyző. Dressel robbanékony, dinamikus sprinter, míg Kristófot elsősorban 200 pillangóra készítettem fel, arra készülünk, mert úgy éreztem, ott voltak a legnagyobb esélyesei a nagy eredményekre. 100-on négy évnek el kellett telnie, hogy továbblépjünk, most erősödött meg ehhez. Most érkeztünk el arra szintre, hogy markánsan látszik, az izom beépült.”

Az edző elárulta, hogy az úszócsapat vezetője, Szájer Péter volt a „testőr”, aki az úszót kísérte, hogy ne fordulhasson elő olyan baki, mint szerdán, amikor késve érkezett a bemelegítésre, vissza kellett mennie az akkreditációs kártyájáért és elszakadt a nadrágja. Arról is beszélt, hogyan készült Milák Kristóf a két döntő között.

„Az a csalódottság, ami akkor látható volt az arcán, hogy nem sikerült világcsúcsot úsznia, elpárolgott.

Aludt rá párat, végiggondolta, hogy olimpiai bajnoknak lenni a legfontosabb. Én nem mondtam neki előzetesen a világcsúcsot, csak azt, hogy nem mehetünk haza arany nélkül, mindent meg kell tenni azért, hogy győztesen hagyja el az uszodát. Túl tudta tenni magát rajta, sőt felpaprikázta, plusz erőt adott neki a 100 pillangó előtt, ezt a szombati eredmény is mutatta.”

Az edző szerint a jövőben is nagy motivációt fog jelenteni a 21 éves úszó számára, hogy a nála négy évvel idősebb Dresselt utolérje.

„Kristóf előtt 100-on új perspektíva nyílt. Korábban nagy volt a távolság Dressel és közötte, több mint egy másodperc, ami néha sokkoló, de most 23 század volt. Ez azt mutatja, hogy elérhető az amerikai, egy karnyújtásnyi van köztük. Egy picit kell javulni, és ott vagyunk, ahol a Dressel, de biztos, hogy az amerikai is fog álmatlan éjszakát okozni, próbál majd megújulni, és újabb világcsúcsot úszni. Ez a sport csodálatos hajtóereje, remek egyéniségek mérik össze a tudásukat és fejlesztik egymást. Bízom abban, hogy még egy lapáttal rátesz majd Kristóf, hogy 100-on is a legjobb legyen.”

Az edző felidézte azt is, hogy korábban Milák Kristóf a gyorsúszó számokban is el akart indulni,

közelharcot vívtak, sok konfliktust vállalt vele emiatt.

Az edző úgy érezte, a legfontosabb, hogy pillangón legyen meg az arany, a versenyző viszont azt gondolta, több is van benne. Aztán a májusi Eb segített rendezni a helyzetet, ott láthatta az úszó, hogy a riválisok hol tartanak.

„Az idő igazolt bennünket, jó döntést hoztunk, csak elvitte volna az energiáját, ha gyorson is indul, és lehet, hogy pillangón nem lett volna ilyen szereplésre képes. Az, hogy mit hoz a jövő, át kell beszélni, és akkor esetleg az edzésmunkán is változtatni kell.”

Az edzőnek lejár a szerződése a Honvéddal, a folytatásról a nagyjából egy hónapos szabadság után ülnek le egyeztetni a klub vezetésével, Milák Kristóffal és az úszó szüleivel.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás