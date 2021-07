Sós Csaba értékel: Milák Kristóf világcsúcsot úszhat a jövő héten is

Sós Csaba szerint azok számára, akik nézték az elő- és középdöntőket, nem sok kérdőjel lehetett Milák Kristóf győzelmét illetően, legfejtebb, hogy megjavítja-e a világcsúcsát, vagy sem.

Azt azonban úszhat a jövő héten is, jegyezte meg a szövetségi kapitány, hozzátéve, hogy az olimpiát viszont négy, ezúttal öt évente lehet megnyerni, amit sikerült is neki, aminél most nincs is fontosabb.

„Rajta lesz a márványtáblákon, benne lesz a történelemkönyvekben, és végre van a magyar úszósportnak pillangóúszó bajnoka – tehát ebből a tekintetből történelmet írt.”

Sós Csaba tehát egyetértett, hogy Milák Kristófnak nincs miért szomorkodnia, csalódottnak lennie, igaz, nyilván a sportoló maga is tisztában van azzal, hogy a mostaninál tud jobbat is úszni – tett hozzá a szakember, hiszen a világcsúcsot is ő tartja. „Valóban nem illik egy olimpiai bajnokról olyat mondani, és nem is akarom kielemezni az úszást, de ez nem volt összefogott és precíz. Ami viszont azt mutatja, hogy van benne sok.”

A szövetségi kapitány megismételve korábbi szavait, megjegyezte, egy úszó általában 23-24 éves korában érik a legjobb időeredményét, következésképp a párizsi olimpia lehet Mikák Kristóf pályafutásának a csúcsa.

Mint ismert, ugyancsak a 200 méteres pillangó döntőjében Kenderesi Tamás szokásos módon nagyot hajrázva a negyedik lett, hét századdal lemaradva a dobogóról. Sós Csaba ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy a világ egyik legerősebb versenyszámáról van szó, ami mindig tartogathat meglepetéseket. Az viszont „kőkeményen” meglepte, hogy az a japán versenyző, aki alig tudott bejutni a döntőbe, Milák Kristóf mögött másfél másodpercet vert a mezőnyre, noha Czene Attila is nyert már az egyes pályáról olimpiát. Ugyanakkor kiemelte, hogy Kenderesi Tamás – szemben honfitársával – nagyon precízen úszott, helyes taktikát választva.

„Pech, hét század, ennyi, ez az olimpia.”

Hosszú Katinka 200 vegyesen elért hetedik helyével kapcsolatban a szövetségi kapitány úgy fogalmazott, figyelembe véve az idei történéseket, a magyar, majd az Európa-bajnokságot, valami történt, ami nem illik a képbe, vélhetően a formaidőzítése nem sikerült. „Persze ilyenkor sokan szeretnek kifordulni mögüle, de ő akkor is a miénk, és drukkolok neki, hogy úgy alakuljon, ahogyan gondolja. Egyfajta szakasznak vége van, de az úszásnak nem” – fogalmazott.

A szakember azt is hozzátette, érzése szerint Hosszú Katinka háton is el fog indulni, de látva azt, hogy milyen formában lesz, „vérmes” reményeket nem táplál.

„Bár mit lehet tudni, azért se adtunk volna egy forintot se, hogy Rióban a 100 hátot megnyeri, tehát csinált ő már háton csodát, meglátjuk.”

Csütörtökön a világbajnoki címvédő Kapás Boglárkáért lehet majd szorítani, akit abszolút éremesélyesen tart Sós Csaba. Mint mondta, komoly kihívói vannak, két japánnal és két amerikaival fog meccselni, közülük pedig legföljebb hárman fognak érmet szerezni, de remélhetően Kapás Boglárka köztük lesz. Kapás Boglárka a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián tartott edzésen a Tokiói Vizes Központban 2021. július 27-én. MTI/Kovács Tamás

A 100 gyors döntőjében érdekelt Németh Nándort illetően kiemelte, a kvangdzsúi megnyert számtalan aranyérem mellett szinte mindenki teljesen megfeledkezett az úszó hatodik helyezéséről, pedig az hatalmas eredmény volt. Ahogyan az is, hogy a mostani robusztus mezőnyben be tud jutni a középdöntőbe, majd stabilan a döntőbe, és amikor kell, magyar csúcsot úszik – tette hozzá a szövetségi kapitány. „Ebből is látszik, hiába, hogy keletre utaztunk, fölösleges dumálni.” Tehát nagyon tehetséges fiatal úszónak tartja Németh Nándort, aki, miután junior világbajnok lett, egy Eb hatodik hellyel mutatkozott be a felnőttek között, amit egy világbajnoki hatodik hely követett, így, ha Tokióban is a hatban lesz, az újfent előrelépésnek tekinthető. „Őt még fényes jövő várja.” Németh Nándor (j) és az amerikai Caeleb Dressel a férfi 100 méteres gyorsúszás előfutama után a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián a Tokiói Vizes Központban 2021. július 27-én. Németh Nándor bejutott a július 28-i elődöntőbe. MTI/Kovács Tamás

Végezetül Cseh Lászlóval kapcsolatban felidézte, a magyar úszó korábban jelezte, hogy a mostani játékokon tesz majd pontot a mondat végére, ezért csak azt kívánja neki, hogy amikor kijön a medencéből, mosolyogjon. „Ő egy élő legenda, és amit csinált, az egy életmű. Így úgy hagyja abba, hogy öröme legyen az utolsó úszásban.”

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás