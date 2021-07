Faragó Tamás elmondta, hogy lehetett volna legyőzni az oroszokat

Két és fél perccel a vége előtt még két góllal vezetett a magyar válogatott, de végül 10–10-es döntetlennel kellett megelégednie első csoportmérkőzésén az oroszokkal szemben. Öt éve az olimpiai bronzmérkőzésen az utolsó pillanatokban egyenlítettek ellenünk az oroszok, majd ötméteresekkel elhozták az érmet. Ezúttal nem volt ekkora a tét.

„Ez egy olyan eredmény, aminek lehet örülni, de azok után, ahogy a magyar válogatott játszott, főleg az elején, kicsit keserű az szájízünk, mert mi azt gondoltuk, könnyű mérkőzés lesz. Az orosz csapatot ismerjük, rendkívül sokoldalú, ezerarcú, sokat kockáztató, kiváló játékosokból álló csapat, és az elején amit mi akartunk, azt tökéletesen meg is valósítottuk, igazából nem is tudtak kibontakozni, alapvetően jó volt a védekezésünk, a támadó játékunk, minden rendben volt. Igaz, hogy ők pedig ragaszkodtak egy edzői taktikához, ami nem vált be, mert mi lekövetjük őket, és okosabbak voltunk. Aztán

amikor átcsapott a mérkőzés a rájuk jellemző kreatív játékba, akkor kiegyenlítetté vált a mérkőzés, a végén igazságos döntetlen született”

– értékelte a mérkőzést Faragó Tamás.

Elmondta, hogy ha Prokopjeva jól játszik, az orosz válogatott jó eredményt ér el. Az első félidőben sikerült megoldani, hogy ne bontakozzon ki, a legegyszerűbb úgy lett volna nyerni, ha ezt fönntartjuk a második félidőben is.

Magyarország–Egyesült Államok mérkőzés lesz a következő fordulóban, amerikai edzőtáboron is túl van a magyar válogatott, tehát nagyon jól ismeri egymást a két csapat. Az utóbbi években legyőzhetetlennek tűnő csapat az ellenfél.

Faragó Tamás úgy véli, nyilvánvaló, hogy az amerikai válogatott kimagaslik a mezőnyből a játékerő és az eddig eredmények alapján is, csak magunkkal kell foglalkozni a mérkőzésen. A hátra lévő mérkőzések miatt azt tartja fontosnak, hogy ne szenvedjen megalázó vereséget a magyar válogatott. Jól kell játszani, mindegy az eredmény, az a lényeg, hogy emelt fővel jöjjünk ki a vízből – mondta. Majd így summázott:

„A negyeddöntőre kell készülni, akkor kell csúcsformába kerülni.”

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor