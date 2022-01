Tinédzserek főszerepben a pekingi megnyitón

A pekingi téli olimpia pénteki megnyitóját a szervezők lerövidítették százpercesre a hideg időjárásra és a koronavírus-járványra tekintettel - írta az insidethegames.biz a kínai fővárosból.

Az oldal beszámolója szerint jelenleg a próbái zajlanak a Nemzeti Stadionban sorra kerülő ceremóniának, amelyen a mintegy háromezer szereplő 95 százalékát tizenévesek teszik ki.

"Az olimpia történetében először kapnak lehetőséget tinédzserek ilyen nagyszabású fellépésre nyitóünnepségen" - idézte a portál a Hszinhua kínai állami hírügynökséget, hozzáfűzve, hogy "mivel a hőmérséklet nulla alá süllyed, a hideg jelenti a fő kihívást a fiatal előadók számára".

A pekingi játékok február 20-án zárulnak. Védőruhás fogadtatás A pekingi nemzetközi repülőtéren zökkenőmentes a külföldi delegációk beléptetése öt nappal a téli olimpia hivatalos megnyitója előtt. A küldöttségek már az elutazásuk előtt és a felszállásuk helyszínén szigorú ellenőrzésen estek át, elsősorban a koronavírus-járvány miatt. Mindenkinek az indulása előtti napokban két negatív PCR-tesztet kellett produkálnia, ezen kívül igazolnia, hogy oltott. Aki nincs oltva, csak 21 nap karanténkötelezettséggel léphetne be Kínába.

A nemzetközi repülőtéren azonban újabb számos kötelező procedúrán kell átesni a Covid miatt tetőtől talpig fehér védőruhába öltözött, maszkot és védőszemüveget viselő alkalmazottak gyűrűjében. Mindenki maga scanneli be az útlevelét, az akkreditációs kártyáját, majd következik egy PCR-teszt, ennek az eredményét pedig a szállodai szobában kell megvárni. Még a reptéren - amely szinte üres, hiszen alig érkeznek gépek az országba - elkülönítik a különböző olimpiai zónába utazókat, ott kell megvárniuk a szállodájukhoz induló ötkarikás buszokat, és az érkezők ekkor vehetik magukhoz a feladott csomagjaikat. A szállodába érkezőket a bejárat közelében egy asztalra kikészített névre szóló csomaggal várják, amelyben a szobakulcs is benne van. Ebben a csomagban írják meg, hogy addig nem hagyható el a szoba, amíg nincs meg a reptéri teszt negatív eredménnyel. Ha esetleg pozitív a teszt, akkor még egy PCR-teszten kell átesni a szállodában. Akinek a tesztje negatív, bejelentkezhet a hotelbe hivatalosan is, és onnantól mehet be az étterembe vagy kérhet ételt a szobájába. Ugyanakkor karanténba kell vonulnia annak, akinek a második - a szállodai - tesztje is pozitív eredményt hoz. Az olimpián minden nap át kell esni PCR-teszten.

