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Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke a 10. alkalommal rendezett America Business Forum (ABF) nemzetközi üzleti konferencián a miami Kaseya Center rendezvényközpontban 2025. november 5-én. Az idei ABF-fórumot az üzleti, sport-, kulturális és technológiai élet vezetõinek részvételével elõször tartják az Egyesült Államokban.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Infantino szerint a FIFA nem keres a folyadékpótlási szüneteken

Infostart

A világbajnoki mérkőzéseken tartott folyadékpótlási szünetek tisztán sportcélúak, és nem hoznak többletbevételt a FIFA-nak” – állítja Gianni Infantino a világszövetség elnöke.

A világbajnokság összes mérkőzésének mindkét félidőjében háromperces szünetet tartanak, hogy segítsék a játékosok folyadékpótlását a rendkívüli hőségben a torna alatt. (Ez alól kivételt a vihar miatt elhúzódó francia–iraki mérkőzés jelentett.)

A játékot azonban a stadionokban is megszakítják, ahol a levegő hőmérséklete – akár a légkondicionálás miatt – ezt nem indokolná.

A játékosok és az edzők részéről vegyes érzelmeket váltott ki az új szabály voltak, míg a szurkolók egyes csoportjai élesen fütyültek, amikor a játékvezető jelezte a rövid szünetet.

Infantino elmagyarázta, hogy az egyik fő oka annak, hogy minden mérkőzésen szünetet tartanak, az, hogy „egyenlő feltételeket” teremtsenek minden résztvevő nemzet számára. Azt mondta, a FIFA nem termel többletbevételt, mivel minden kereskedelmi megállapodást jó előre aláírtak.

„Ez nem pénzügyi kérdés számunkra. Számunkra ez tisztán sportkérdés.”

A szövetségi kapitány és az edzői stáb a szünetek alatt megbeszélheti a taktikát a játékosaival. Infantino azt mondta: „A folyadékpótlási szünetek fő oka a hőség, de azt is meg kell értenünk, hogy egy olyan versenyen, mint a világbajnokság, amely 39 napon át tart, és ahol a csapatok potenciálisan nyolc mérkőzést játszanak ebben a 39 napban, rendkívül fontos, hogy legyen egy kis pihenőnk.”

Hozzátette: „Még fontosabb számunkra, hogy minden csapat, minden mérkőzésen azonos körülmények között játsszon. Nagyon nehéz lenne elfogadni, hogy egy edzőnek lehetősége legyen befolyásolni egy mérkőzést azáltal, mert melegebb van, míg egy másik mérkőzésen, ahol a hőmérséklet valamivel alacsonyabb, az edzőnek nincs ugyanilyen lehetősége.

Szakértők szerint egy átlagos 30 másodperces reklámidő a Fox Sports csatorna világbajnoki közvetítéseiben 200 000 és 300 000 dollár között mozog, ami az Egyesült Államok mérkőzései és a döntő alatt 750 000 dollárra emelkedik. Ez azt jelenti, hogy a folyadékpótlási szünetek alatti reklámok akár több mint 250 millió dolláros bevételt generálhatnak, csak az Egyesült Államokban.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Infantino szerint a FIFA nem keres a folyadékpótlási szüneteken

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