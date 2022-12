A futball lerótta adósságát Lionel Messivel szemben

Argentína vb-győzelme nyomán a világsajtó méltatta Kylian Mbappé „hősi” erőfeszítéseit, és az orgánumok egymást túllicitálva halmozták el szuperlatívuszokkal a „labdarúgás istenévé” koronázott Lionel Messit.

A tizenegyespárbajban kivívott világbajnoki cím – Argentína első vb-sikere 1986 óta – örömrobbanást váltott ki Argentínában, s természetesen az ottani sajtóban. A La Nacion napilap szerint Messi Argentínája a „történelem legnagyszerűbb döntőjét” nyerte meg, egy másik poliitkai napilap, a Clarin pedig „feledhetetlen” meccsnek minősítette a finálét. Az egymilliós tömeggel zsúfolt Buenos Aires-i Köztársaság tér fotói („Az öröm hatalmas robbanása”), majd a Gracias, Messi cím is az ünneplés fontos része.

Az Ole sportnapilap honlapja az egyszerű a nagyszerű gondolatkörben maradva azt a címet választotta: „Világbajnokok vagyunk!” Utána ellenben megenged egy szójátékot, az Isten (Dios) és Messi keresztnevét „összevonva”

Lios es argentino.

A döntőt Messi és Kylian Mbappé titáni összecsapásaként harangozták be, s ez így is lett. A PSG két csillaga összesen öt gólt szerzett a fináléban, egyébként a harmadik gólszerző, Ángel Di María is éveken keresztül a párizsi klub tagja volt. Érdemes kiemelni, hogy Kylian Mbappé a futballtörténelem első játékosa, aki bár a vb-döntőben mesterhármast szerzett, ez sem volt elég a győzelemhez. Előtte kizárólag Sir Geoff Hurst szerzett három gólt vb-döntőben. Az 1966-os vb egyik csillaga már a tizenegyespárbaj alatt gratulált Twitter-üzenetben Mbappénak a rekordbeállításhoz. Az argentin játékosok ünnepelnek, miután 4-2-re győztek a katari labdarúgó-világbajnokság döntőjében játszott Argentína-Franciaország mérkőzés 3-3-as hosszabbítása utáni tizenegyes-párbajban Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek

„Felemelt fejjel” – olvasható a L'Équipe francia sportnapilap címlapján, egy képen, amelyen Mbappé a gólkirálynak járó Aranycipő-díját tartja, miközben elsétál a világbajnoki trófea mellett. „Legendások” – írta a Libération napilap címlapja Messi és Mbappé fotóival, míg a Le Figaro „hősiesnek” minősítette a francia sztár erőfeszítéseit.

A spanyol El Pais újság szerint Messit a fináléban koronázták meg. A barcelonai El Mundo Deportivo Messi fényképe alá azt írta: A történelem legjobbja. A madridi AS Lionel Messit idézi, aki Diego Armando Maradonára emlékezett: „Diego adta nekem ezt a kupát, így akartam befejezni a pályafutásomat. Nem kívánhatok többet.”

A barcelonai Sport azt írta nemes egyszerűséggel: „Van Isten.” Persze, Messi képével.

Az Egyesült Királyságban a The Times címlapján azt írta, hogy Messi nyerte meg a „modern mesterek csatáját a legnagyobb döntőben”. A sportrovatának címlapján a legnagyobbként jellemezte az argentin csapatkapitányt.

A Daily Telegraph m betűs angol szavakat választott Messi neve elé jelzőnek: miraculous (csodás) és magical (varázslatos).

A Mirror GOAT-nak nevezte – minden idők legjobbjának –, míg a The Sun szerint a világbajnoki trófea Isten kezében van, utalva Maradona hírhedt, az angolok elleni, kézzel ütött 1986-os góljára, illetve az utána született mondásra. (Isten keze volt a gólban.) Az argentin Lionel Messi átveszi a FIFA-világkupát, a vb trófeáját Gianni Infantinótól, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöktől (b) és Tamím bin Hamad ász-Száni sejktől, katari emírtől Fotó: MTI/EPA/Friedemann Vogel

Németországban a Süddeutsche Zeitung is rájátszott erre, Isten lába címmel. Az Argentína–Franciaország összecsapást a világbajnokságok történetének legizgalmasabb döntőjének nevezte. A Tagesspiegel napilap szerint két kivételes tehetség viaskodott a mérkőzésen. A Bild címlapján Messiből Messiás lett, majd a bistre, az arab ünnepi palástra utalva írt, hogy Messi először isteni volt, majd utána belefújt a sejkek köpenyébe.

A portugál A Bola szerint Messi halhatatlan, mint Maradona.

A riói O Globo tisztelgett Messi előtt, mondván, hogy a futball „kifizette adósságát” legnagyobb sztárjának.

Az Egyesült Államokban, amely Kanadával és Mexikóval rendezi meg a következő világbajnokságot, a The Washington Post beszámolója szerint Messi egy felejthetetlen döntő végén nyerte el a kupát. A The New York Times utalt arra, hogy lezárult a korszak argentin vb-mizériája: „Messi varázslata véget vet Argentína szorongásának.”

A dubaji Gulf News azt rögzítette, hogy Messi valóra váltotta az álmát.

Nyitókép: Az argentin Lionel Messi a legjobb játékosként elnyert díjjal megcsókolja a vb trófeáját, miután csapata 4-2-re győzött a katari labdarúgó-világbajnokság döntőjében 2022. december 18-án. MTI/EPA/Ronald Wittek