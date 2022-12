Cristiano Ronaldo a Real Madridnál!

A 37 éves sztár mindössze négy nappal Portugália világbajnoki búcsúja után kezdett edzeni a Real Madrid edzőpályáján, Valdebebasban.

A Marca is megerősítette, sőt fotóval is illusztrálta a portugál csillag „visszatérését”, ugyanakkor azt is jelezte, hogy Ronaldo külön edzett, az edzőközpontnak nem azon a részén, ahol a Real Madrid futballistái szoktak.

A Marca világossá tette: „Ronaldo engedélyt kért a Real Madridtól, hogy a klub létesítményeiben dolgozhasson, annak érdekében, hogy ne veszítse el formáját, amíg a következő csapatával meg nem állapodik hivatalosan. A kérésre igent mondtak, és ez jól mutatja a portugál játékos és a klub közötti jó kapcsolatot. Ugyanakkor ebben a gesztusban nem érdemes a két fél közötti tiszteleten túl mást is látni, mert CR7-nek nincs módjavisszatérni Madridba.”

Nyitókép: MTI/EPA/LUSA/Jose Sena Goulao