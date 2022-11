Labdarúgó-vb 2022: az egyik testvér a ghánaiaknál, a másik a spanyoloknál játszik majd

Az Ayew fiúk – akiknek édesapja, Abedi Ayew Pelé maga is világklasszis futballista volt, megválasztották Afrika legjobbjának, igaz, világbajnokságon nem szerepelt – Ghána csapatában játszanak majd. André, becenevén Dede, aki 2009-ben csapatkapitánya volt a magyarok elődöntőbeli legyőzése után junior-világbajnoki címet nyerő U20-as válogatottnak, a Fekete Csillagokkal részt vett a 2010-es és a 2014-es világbajnokságon is, ez lesz a harmadik tornája. Jordan is játszott már világbajnokságon (2014).

Az Hernandez fiúk közül Lucas világbajnoki címet nyert 2018-ban a francia csapattal Moszkvában, Théónak ez lesz az első nagy tornája.

Eden Hazard és öccse, Thorgan már a 2018-as tornán is erősítette a belga válogatottat.

Különleges a Williamsok története, ghánai szülők gyermekeként Baszkföldön (Bilbaóban és Pamplonában) születtek. Inaki volt egyszer spanyol válogatott, volt baszk válogatott, de most a ghánaiaknál fog futballozni. Az öccse, Nico 2002-es, nyolc évvel fiatalabb, a spanyolokat választotta.

Nem példátlan, s éppen a ghánaiak kapcsán nem példátlan, hogy egy testvárpár két különböző válogatottban játszik a világbajnokságon. A Boateng fivérek, Jerome és Kevin Prince 2010-ben és 2014-ben is szereplők voltak, Jerome világbajnoki címet szerzett Brazíliában.