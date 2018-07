Pogba édesanyjával ünnepelt

Anyja, Yeo Moriba egyedül nevelte fel a három fiút, és mindháromból futballista lett. Tavaly Paul és Florentin játszott is egymás ellen a Manchester United és a Saint-Etienne Európa Liga-mérkőzésén.

Paul Pogba két ikerbátyja a helyszínen nézte meg a franciák több vb-meccsét is, a döntőre pedig édesanyjuk is Moszkvába utazott.

Proud moments here. Paul Pogba, his brothers and beautiful mom. So proud! #WorldCupFinal #WorldCup pic.twitter.com/z0oMtqTqG3