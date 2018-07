Macronnal buliztak a francia focisták

Emmanuel Macron francia államfő is öltözőben pezsgőzött a világbajnok csapat tagjaival. Benjamin Mendy még arra is megkérte az elnököt, hogy mutassa be a dabot, vagy Paul Pogba jellegzetes gólörömét.

Az már a lefújás után is látszott, hogy Paul Pogba mennyire élvezi a sikert, mókázott a pályán, és mindez folytatódott az öltözőben is.

A vb-serleget alig akarta kiadni a kezéből, és az angol szurkolókat heccelve az It's coming home-ot kezdte dalolni, majd gyorsan hozzátette, hogy természetesen csak viccel, mielőtt megharagudnának rá.

Az ünneplés a buszon is folytatódott, többen N'Golo Kantét éltették („Ő alacsony, ő szép, és megállította Messit”).