Sorsdöntő csata 114 év után - meglepő szereposztásban

Világbajnokságon harmadszor találkozik egymással a két válogatott. Először 1938-ban, a franciaországi tornán játszottak, a hazaiak, noha gyengébb volt a mérlegük a hősidőkben riválisukénál, 3:1-re nyertek. Szűk fél évszázaddal később is nyertek, a mexikói világbajnokság bronzmérkőzésén 4-2-re. Az eddigi tétmérkőzések francia fölényt hoztak (nagy tornán, Eb-n, vagy vb-n még soha nem nyertek a belgák, selejtezőkön már igen), de a barátságos meccseket is beszámítva a „Vörös Ördögök” viszik a prímet, 27 győzelem áll 19-cel szemben. Az elmúlt években a francia válogatott volt a sikeresebb, 2006-ban világbajnoki, tíz évvel később Európa-bajnoki döntőt játszott, de a belgákkal nehezen bír.

A 2000-es években két döntetlen mellett a „Kékek” kétszer kikaptak, s csak egyszer nyertek.

Akadt olyan brit sajtótermék, amely a „jó ismerősök mérkőzéseként” harangozta be a meccset, utalva egyrészt a belga stábban dolgozó Thierry Henryra, a franciák világ- és Európa-bajnokára, másrészt azokra a Szentpéterváron egy meccs erejéig riválissá váló játékosokra, akik egyébként klubtársak a mindennapi életben. Ad mindkét keretbe játékost a Barcelona (Umtiti, Ousmane Dembélé, illetve Vermaelen), a PSG (Areola, Kimpembe, Mbappé, illetve az eltiltott Meunier) és a Monaco (Sidibé, Lemar, illetve Thielemans), de igazából a Premier League klubjaiban játszanak a sztárjátékosok, a Chelsea-ben (Kanté, Giroud, illetve Courtois, Eden Hazard), a Tottenhamben (Lloris, illetve Alderweireld, Mousa Dembélé, Vertonghen), a Manchester Cityben (a sérült Mendy, illetve Kompany, De Bruyne) és a Manchester Unitedben (Pogba, illetve Fellaini és Lukaku).

A két keretbe benevezett 46 játékos több mint felének van a másik oldalon klubtársa.

S akkor még nem is említettük, hogy például a belgák csapatkapitánya, Eden Hazard hét esztendőt töltött Lille-ben, 2011-ben francia bajnok és kupagyőztes is volt, sőt az ottani profi játékosok kétszer is megválasztották a francia élvonal legjobb játékosának. (A Chelsea-csillag egyik öccse a háromból, a szintén kerettag Thorgen ugyancsak francia klubban, de a Lensban nevelkedett.)

Mind a két együttes kiválóan szerepelt eddig. A franciák a csoportban kétszer, az ausztrálok és a peruiak ellen nyertek, a dánok elleni harmadik meccsüket tartalékosan ellazsálták (0-0). Az egyenes kieséses szakaszban nagyszerű mérkőzésen verték az argentinokat és fölényes magabiztossággal az uruguayiakat. Didier Deschamps csapata az 1974-es holland válogatotton kívül az egyetlen csapat, amelyik egy vb-n három dél-amerikait is legyőzött. Kylian Mbappé és Antoine Griezmann is már három-három gólt szerzett eddig, egyetlen tornán csak Just Fontaine szerzett náluk több gólt, igaz, ő 1958-ban tizenhármat. Griezmann akár kabalagyerek is lehetne: ha ő gólt szerzett, a franciák még soha nem kaptak ki (18 győzelem, két döntetlen).

Ha aztán „Grizi” góljával szünetben vezetne a francia legénység, akár le sem kellene játszani a második félidőt:

még soha nem szenvedtek vereséget a „kékek” vb-mérkőzésen, ha az első félidőt vezetéssel zárták.

A belgák a csoportjukban legyűrték a tunéziaiakat és a panamaiakat, majd megverték az immár szintén elődöntős angolokat is. A nyolcaddöntőben voltak egyedül bajban, de 0-2-ről fordítottak a japánok ellen. Utána kiejtették a brazilokat, akiket történetük során mindössze másodszor győztek le. Tizennégy gólt szereztek eddig, már csak kettő kell ahhoz, hogy egy belga elektronikai cég ígérete beváltására kényszerüljön. Azt hirdette, ha a „Vörös Ördögök” legalább tizenhat gólig jutnak a tornán, visszafizeti a vásárlóinak a kampány alatt megvásárolt tévéjük árát. Zseniális reklámfogás volt, köszönhetően a csapat eredményességének.

Ami az összeállításokat illeti, a franciáknál Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez, Kanté, Pogba, Mbappé, Griezmann és Giroud szerepeltetése szinte biztos, valószínűleg Blaise Matuidi lesz a tizenegyedik, akinek lejárt az eltiltása (szóba kerülhet még esetleg Tolisso, vagy Fekir játéka, Ousmané Dembélé nem valószínű, hogy kezdene). A belgáknál Meunier helyére minden bizonnyal Vermaelen kerül, mellette Kompany, Alderweireld és Vertonghen, mögöttük Courtois, előttük De Bruyne, Witsel, Chadli, Hazard, Lukaku szinte biztosan játszik, Carrasco, Mertens, vagy leginkább Fellaini lehet a tizenegyedik játékos.

A két csapat játékosai ellenfelek, de nem ellenségek, sőt. Kevin De Bruyne, amikor Thierry Henry helyzetéről kérdezték, azt mondta: „Mindannyiunk közül neki lesz a legnehezebb a kedd este, teljesen normálisnak tartanám, ha énekelné a meccs előtt a Marseillaise-t. De azt is tudom, hogy két éve velünk dolgozik, mindent meg fog tenni azért, hogy nyerjünk.”

Franciaország-Belgium Szentpétervár 20.00, játékvezető: Andrés Cunha (uruguayi)



A várható kezdőcsapatok

Franciaország: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez - N'golo Kante, Paul Pogba - Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi - Olivier Giroud

Belgium: Thibaut Courtois - Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen - Yannick Carrasco, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli - Eden Hazard, Romelu Lukaku

Nyitókép: fifa.com