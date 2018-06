Franciaország nyolcaddöntős

Az első félidőben a helyzet nélküli, kiegyenlített mezőnyjátékot követően a franciák előtt adódott előbb gólszerzési lehetőség - a 15. perc környékén mindjárt kettő is -, majd tíz perc múlva a peruiak is betalálhattak volna. Guerrero kimaradt ziccere után nem sokkal Mbappé révén megszerezte a vezetést a francia válogatott, amely a szünetig irányította a játékot. Mbappé eddig csak a franciák legfiatalabb pályára lépő játékosa volt a vb-k történetében, immár a legfiatalabb gólszerzőjük is egyben: a támadó (19 év és 183 nap) David Trezeguet (20 év és 246 nap) rekordját döntötte meg.

Jekatyerinburg, 2018. június 21. A francia Ngolo Kante (b) és a perui Jefferson Farfan a Franciaország – Peru mérkőzésen, az oroszországi labdarúgó-világbajnokság C csoportjának második fordulójában Jekatyerinburgban 2018. június 21-én. (MTI/AP/Natacha Pisarenko)

A második játékrészben a dél-amerikaiak végig mezőnyfölényben játszottak. A franciák beszorultak a saját térfelükre, ritkán tudtak támadást vezetni, és akkor sem jutottak el a befejezésig. Ellenben a peruiak előtt sorra adódtak a lehetőségek, de egyiket sem tudták gólra váltani. Így - miként az első fordulóban a dánok ellen - a mezőnyfölény nem ért egyenlítést.

A franciák kapusa, a 31 éves Hugo Lloris 100. alkalommal lépett pályára a válogatottban, honfitársai közül hetedikként és első kapusként.