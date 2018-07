Fabrizio Ravanelli: makacs kitartásomért az Isten megjutalmazott

Mire kell leginkább gyerekkorban megtanítani a fiatalokat egy ilyen nyári táborban?

A futballban az egyik legfontosabb a labdakezelés, amit meg kell tanulniuk a fiataloknak, és azok a koordinációs gyakorlatok, amelyek segítik a játékukat. Ez pont olyan, mint az iskolában a helyesírás és az olvasás, az alapoktól, az abc-től kell kezdenünk. Az, hogy ezek a fiatalok ingyen vehetnek részt egy ilyen táborban, hatalmas lehetőség. Lehet, hogy a jövő bajnokait neveljük ki ezek közül a gyerekek közül, akik az országuknak és a családjuknak nagy örömet szerezhetnek.

Milyennek látja a fiatalokat a budapesti táborban?

A fiatalok nagy lelkesedéssel vetették magukat a munkába. Hiszek abban, hogy Magyarországon is vannak tehetségek, hiszek abban, hogy egy ilyen táborban is lehet indítani a fiatalok pályafutását. Reméljük, hogy honfitársam, Marco Rossi munkájának köszönhetően a magyar válogatott újra magára talál és kijuthat az Európa-bajnokságra. Bízom benne, hogy az olasz edző és a magyar futball közötti kapcsolat sikeres lehet.

Magyar kollégái panaszkodnak a fiatalok mentalitására és hozzáállására. Önnek milyenek a tapasztalatai?

Számos probléma van az olasz utánpótlás-nevelésben is. Megváltoztak az idők. Amikor én voltam gyerek, a futball töltötte ki az életünket, a szomszéd kertjéből ettünk egy kis cseresznyét, közben csak fociztunk és fociztunk. Az élet edzett minket, a futball szeretete hatotta át a mindennapjainkat. De azt is láttam, hogy a szüleimnek mekkora áldozatot kellett hozniuk ahhoz, hogy sokra vigyem. Az utca nemcsak a sport szeretetére, hanem az életre is nevelt. Ma gyakorlatilag fejre állhatunk, akkor is képtelenek vagyunk a helyes útra terelni a fiatalokat. Ma már a fiatalok kezében van az egész világ. Az a legnagyobb probléma, hogy nem képesek áldozatot hozni, szenvedni a céljuk elérése érdekében. Én Perugiába jártam edzeni, messze a várostól, minden nap stoppolnom kellett, ha edzésre akartam menni. Ma meg gyakorlatilag a szülő köti be az öltözőben a gyerek cipőfűzőjét, ez pedig biztos nem segíti a fiatalokat. A szülőkben is sok hiba van, sokan a jövő Maradonáját látják a gyerekeikben, szerintem hagyni kellene a gyerekeket nyugodtan felnőni. Nekem is van három gyermekem, én is követtem el hibákat, de leginkább a viselkedésünkkel tudunk mintát mutatni a gyerekeknek, hogy mik a helyes dolgok, mit kell tenniük azért, hogy elérjék a céljaikat.

Hogyan élte meg, hogy az olasz válogatott nem jutott el a világbajnokságra?

Egész Olaszország nagyon rosszul élte meg, hogy a nemzeti együttes nem játszhat a világbajnokságon. A kudarc okai messzire nyúlnak vissza. Az egyik legfőbb oka, hogy az utánpótláscsapatokat nem készítik fel megfelelően, nem támogatják őket. Ezeket a problémákat kell először megoldani.

Több volt világbajnok kiesett a vb-n, korán búcsúztak a németek, a spanyolok és az argentinok. Miért szerepelnek gyengébben?

Mert sok játékos egy hosszú, fárasztó idény után érkezik a vb-re. Ráadásul a mai játékosok, már nemcsak a futballra koncentrálnak, más feladataik is vannak a foci mellett, a sok reklám, a marketing is fárasztja a labdarúgókat.

1996-ban a Bajnokok Ligája-döntők történetének egyik legemlékezetesebb gólját szerezte, amikor a Juventus csatáraként kicselezte az Ajax védőit és kapusát, majd szinte az alapvonalról gurított a kapuba. Később tizenegyesekkel el is hódították a trófeát, főszerepe volt a diadalban, milyen érzésekkel emlékszik arra az estére?

Fantasztikus érzésekkel gondolok erre a BL-döntőre és ahogy most beszélünk erről a mérkőzésről, máris futkos a hideg a hátamon, ahogy eszembe jutnak a gól pillanatai. Minden játékos álma, hogy egy BL-fináléban játsszon, és főszerepe legyen csapata győzelmében. Én a kemény munkának és az áldozathozatalomnak köszönhetem, hogy odáig eljutottam. Mindennek az az alapja, hogy mennyi munkát fektetünk be. Azt hiszem, ezért a makacs kitartásomért az Isten megjutalmazott.

Korábbi csapata 1996 óta ötször szerepelt a BL fináléjában, és mindet elveszítette - a Dortmund, a Real Madrid, a Milan, a Barcelona és újra a Real Madrid bizonyult jobbnak -, mi hiányzik a Juventusból, hogy újra győzzön?

Ez nagyon nehéz kérdés, mert minden évben csak egy csapat győzhet a Bajnokok Ligájában. A Juventus az elmúlt években nagyon peches volt, sokan keresik ennek az okait, ha a klubvezetők tudnák erre a választ, akkor a Juve megnyert volna már pár BL-sorozatot. Nehéz az okokat megtalálni, de ha kicsit vidámabban közelítünk a témához, akkor talán lehet, hogy 1996-ban én mentem el túl hamar Torinóból, és ha maradok, hamarabb nyert volna újabb BL-trófeát a Juve. Most megint nagy csapat, hiszen egymás után hétszer nyert olasz bajnokságot, négyszer olasz kupát, és négy év alatt kétszer jutott a BL-döntőjébe, de sajnos a Barcelonával és a Real Madriddal is akkor találkozott, amikor azok a legerősebbek voltak. De ettől függetlenül az a tény, hogy eljutott a fináléba, önmagában is nagy eredmény. A Juventus egy folyamatosan erősödő klub, nemcsak a sporteredmények minősítik, minden szempontból fejlődik, gondoskodik az utánpótlás-nevelésről, építi a juvés mentalitást, a stílust, ami mindig is jellemezte a csapatot. A Juvében soha nem játszhatnak olyan játékosok, akik a pletykalapok főszereplői, Torinóban komoly játékosok vannak, nekem is ez volt az élet iskolája.

Ön most az Arsenal Kijev vezetőedzője. Mi az edzői filozófiája?

Mielőtt kitalálom az adott csapatom taktikáját, fel kell mérnem, hogy milyen képességű és minőségű játékosok alkotják a keretet. Természetesen csatárként továbbra is a támadójátékra helyezem a hangsúlyt, ez vezetett sikerre a Juventusnál és olasz válogatottnál is. Nagy álmom, hogy egyszer a Juventus edzője legyek, keményen fogok dolgozni, hogy ez megvalósuljon.

