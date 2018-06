Kemény Dénes: "Messi úgy vergődött, mint a parton a sneci"

"Mintha az egyik, a horvát egy labdarúgócsapat lett volna, és voltak még világoskék mezben világsztárok is a pályán, de alig láttam valami épkézláb dolgot tőlük. Ennek nyilván komoly szakmai háttere lehet, ezzel is függ össze, hogy a világ egyik legjobb játékosa, Lionel Messi, mint a parton a sneci, úgy vergődött, nem tudott semmit sem csinálni" - mondta Kemény Dénes, aki szerint nem arról van szó, hogy Messi elfelejtett volna futballozni, inkább az argentinok játékrendszerével lehet a probléma.

"Messi egy született zseni, amit a labdával tud, ahogy cselez, az kivételes, láthatjuk rendszeresen a Barcelonában. Az valószínűleg egy jól megszervezett csapat, mert ott két-három csel után mindig van üres ember, akinek le tudja adni a labdát, és vissza tudja tőle kapni. Ez most az argentin csapatban egyáltalán nem működött" - vélekedett az InfoRádió vb-szakértője.

Lionel Messi a Horvátország-Argentína mérkőzésen. (MTI/AP/Ricardo Mazalan)

Messi vergődése azért is különösen kontrasztos, mert a futball másik korszakos egyénisége, a portugál Cristiano Ronaldo már négy gónál tart, és vezeti is a vb góllövőlistáját.

"A Ronaldónál kevésbé érzem ezt a született zseni-vonalat, ő egy nagyon tudatos, atletikusan képzett profi. Példát mutata, mert a jövő focija abba az irányba fog menni, hogy a labdarúgók komplett sportemberek, tízpróbázók lesznek, akik bármilyen más sportágban is eredményesek lehetnének" - mondta Kemény Dénes.

A horvátok mellett ott vannak már a legjobb 16 között a franciák is, akik Perut győzték le, méghozzá a tinédszer Kylian Mbappé góljával. Az ifjú csatár csak tavaly robbant be a világ élvonalába, a legutóbbi szezonban már a Paris Saint-Germainben is remekelt, és most a vb-n is megkezdte a gólgyártást.

"A világbajnokság veszélyes helyzet, mert a klubszezon egy nagyon más kávéház. Ott minden héten lehet javítani, itt háromnaponta vannak sorsdöntő meccsek. Most, hogy Mbappé gólja döntött, nyilván jól aludt, de kezelni kell majd azt is, hogy ha halványabban játszik, akkor ne törjön össze. Nehéz még a fiatalokkal, mert nagy a hullámzás, de azok után, amit a párizsi csapatban csinált, nem meglepetés, hogy a francia válogatottnak is az egyik legjobbja" - mondta a volt sikerkapitány, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke.