Ünnepel-e duplán Luis Suárez?

Luis Suárez századszor játszik ma az uruguayi válogatottban. Az A csoport negyedik mérkőzésének az ő ünnepe mellett jelentős tétje is van: amennyiben a Celeste legyőzi a szaúdiakat (valljuk be, erre jó esély van…), eldől, hogy ebből a négyesből az orosz és az uruguayi válogatott a továbbjutó.

A szaúdiak rettenetesen kezdtek, az első kör legsúlyosabb vereségét szenvedték el a nyitó mérkőzésen a házigazda oroszok ellen. Az öt kapott góllal zárult találkozó korábbi (rossz) emlékeket idézett az ázsiai válogatott hívei számára. A szaúdiak 2002-ben a németek ellen 0-8-cal kezdtek, s az 1998-as és a 2006-os tornán is beleszaladtak egy-egy súlyos vereségbe, előbb a franciáktól, majd az ukránoktól kaptak egy négyest. Ám a mostani meccs esélyeinek latolgatóinak is figyelmeztető (miközben persze nyilvánvaló, hogy a Cavani, Suárez kettőssel támadó Celeste a favorit), hogy a szaúdiak mindhárom tornán összeszedték magukat a nagy pofon után. Bordeaux-ban még pontot is szereztek a 0-4 után a dél-afrikaiak ellen, Szaitamában csak 1-0-s vereséget szenvedtek a kameruniaktól, Kaiserslauternben ugyancsak 1-0-ra kaptak ki a spanyoloktól. Érdekes, hogy most, az ötödik világbajnoki szereplésükön találkoznak majd először dél-amerikai válogatottal.

Az uruguayiak éppen az ünnepre készülő Luis Suárez formája miatt aggódnak. A Barcelona csatára az egyiptomiak ellen is kihagyott két helyzetet, 2014 novembere óta tizenhat válogatott meccsen csak hét gólt szerzett, ami az ő szintjén kevés. Az eddigi 99 válogatott mérkőzésén 51 gólt ért el (így fest az uruguayi örökranglista a szerzett gólokat tekintve: 1. Suárez, 2. Cavani, 3. Forlán), de ebből harmincat 2009 és 2013 között lőtt, illetve fejelt.