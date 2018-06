Megint főszerepben a videóbíró, győztek a svédek

A dél-koreaiak kezdték lendületesebben a találkozót, de a svédek szervezett védekezésükkel hatástalanították az ellenfél akcióit, majd kiegyenlítetté vált a mérkőzés. Az első félidő legnagyobb helyzetét Berg hagyta ki, aki 6 méterről a dél-koreai kapusba lőtt. A játékrész második felében a skandináv együttes irányított, de újabb komoly lehetőséget nem tudott kidolgozni. Nem alakult ki folyamatos játék, a 45 perc alatt több szabálytalanság volt (25), mint az eddigi vb-meccsek bármelyikén 90 perc alatt.

A folytatásban sem emelkedett a színvonal, a rengeteg szabálytalanság miatt sokat állt a játék. Valamelyest a svédek voltak jobbak, de ez veszélyes szituációkban nem nyilvánult meg, egy rossz ütemű becsúszás miatt 11-esből mégis sikerült előnybe kerülniük. A 63. percben Claesson tolta meg a labdát a 16-oson belül, a becsúszó Kim Min Vo így csak a svéd játékos lábát találta el. A játékvezető először továbbot intett, de később videózásra megállította a játékot, majd büntetőt ítélt. Granqvist a bal alsó sarokba lőtte a 11-est.

A távol-keleti csapat hátrányban sem tudott újítani, a svéd védelem viszonylag könnyűszerrel őrizte meg az eredményt a lefújásig.

Svédország-Dél-Korea 1-0 (0-0)

Nyizsnyij Novgorod, 42 300 néző, v.: Joel Aguilar (salvadori)



Svédország: Robin Olsen - Ludwig Augustinsson, Andreas Granqvist, Pontus Jansson, Mikael Lustig - Viktor Claesson, Sebastian Larsson (Gustav Svensson, 81.), Albin Ekdal (Oscar Hiljemark, 71.), Emil Forsberg - Marcus Berg, Ola Toivonen (Isaac Kiese Thelin, 77.)



Dél-Korea: Cso Hjun Vo - Li Jong, Dzsang Hjun Szo, Kim Joung Kvon, Park Dzso Ho (Kim Min Vo, 28.) - Li Dzse Szung, Ki Szung Jueng, Go Dzsa Csol (Li Szung Vo, 73.) - Hvang He Csan, Kim Sin Vok (Dzsung Vo Joung, 66.), Szon Hung Min



Gólszerző: Granqvist (65., 11-esből)

Sárga lap: Claesson (61.), illetve Kim Sin Vok (13.), Hvang He Csan (55.)