ÉLŐ az Eb-ről: Csehország–Dánia 0-1

A dánok első negyedórabeli nagy rohanása után most kiegyenlítettebb a játék, többet van a cseheknél a labda, mint korábban.

Kasper Schmeichel, a dánok kapusa rosszul rúgta ki a labdát a balhátvédje felé. Lukas Masopust elcsípte, majd Tomás Holest helyzetbe hozta. A budapesti mérkőzés egyik hőse kicsit kisodródva lőtt, de így is sokat számított, hogy Schameichel jól zárta a szöget elévetődve.

A dánok eddig a nagy tornák közül az 1986-os mexikói világbajnokságon szerezték a legtöbb gólt, tízet. Ezt a rekordot most beállították Thomas Delaney fejesével. Ne fogadjunk rá nagy összegben, hogy nem lesz új csúcs is.

Majd elválik, jó ómen-e, hogy ilyen gyorsan vezetést szereztek a dánok – Poulsen a belgák elleni vesztes mecsen talált ilyen gyorsan a kapuba –, mindenesetre az ötödik percben már előnybe kerültek. A Borussia Dortmund 2019 szeptembere óta először szerzett gólt a nemzeti tizenegyben. Érdekes: ez volt a 24. fejes gól az Eb-n, ez is rekord a torna történetében.

A brit elemzők nagyobb része döntetlent tippel az első 90 percre. Ugyanakkor a sporteredmények elemzésében is ismert Gracenote társaság 60 százalékot ad dán győzelemre.

2021.07.03. 17:32

A dánok változatlan tizeneggyel kezdenek a nyolcaddöntőhöz képest

Simon Kjaer és Thomas Delaney is rendbe jött, mindketten vállalták a játékot. Daniel Wass sérülése ugyan a múlté, de Kasper Hjulmand kapitány továbbra is Jens Stryger Larsent játszatja. A „lipcsei” Yusuf Poulsen kilencven percet még nem bír, de leül a padra, ha szükség lesz rá, be tud szállni. Az összeállítás: Schmeichel – Christensen, Kjaer, Vestergaard – Stryger Larsen, Höjbjerg, Delaney, Maehle – Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.