Nem akárkitől érkezetek vigasztaló szavak Mbappénak

Mint arról az Infostart is beszámolt, a világbajnok Franciaország 3–3 után tizenegyesekkel 5–4-re kikapott a svájci válogatottól a részben budapesti rendezésű labdarúgó-Európa-bajnokság hétfői második nyolcaddöntőjében, Bukarestben.

A tizenegyespárbaj ötödik körében hatalmas volt a nyomás a franciák sztárján, Kylian Mbappén, aki az egész meccsen nagy erőkkel dolgozott azon, hogy megszerezze az első gólját, de nem jött össze neki, sőt a tizenegyest is elrontotta. A Squawka statisztikái alapján Mbappénak 12 lövése volt a tornán, ezek közül hat Svájc ellen, de ebből a hatból egy sem találta el a kaput, ami sokatmondó adat – jegyzi meg a 24.hu.

„Hatalmas szomorúság van bennem a kiesés miatt, hiszen nem értük el a kitűzött célunkat. Segíteni akartam a csapatnak, de hibáztam, amiért elnézést kérek. Nehéz lesz elfelejteni ezt a rontást, ez most egy mélypont számomra a futballban, amit annyira szeretek. Tudom, hogy a szurkolók csalódottak, de köszönöm nekik a támogatást, és hogy hittek bennünk – fogalmazott Mbappé a Twitter-oldalán.

A francia támadónak némi vigaszt nyújthat, hogy a brazilok háromszoros világbajnoka, Pelé az írta a közösségi oldalán: emelje fel a fejét, mert a következő napon már egy új utazás indul.

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe.