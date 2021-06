Holland-cseh: fordulat a szivárványos zászlók beengedése ügyében

Korábban médiaértesülésekre hivatkozva az Infostart is beszámolt arról, hogy az UEFA nem engedi a szivárványos zászlók megjelenését a Hollandia-Csehország budapesti futball-Eb-nyolcaddöntőn, azonban az értesüléseket vasárnap este az UEFA a Twitteren cáfolta, így bár több szivárványos zászlót elkoboztak holland szurkolóktól, de nem tudni, kik.

Szivárványos zászlókkal drukkerek a magyar pedofilellenes törvény ellen tiltakoztak volna.

Contrary to some reports in Dutch media, UEFA would like to clarify that it has not banned any rainbow-coloured symbols from the fan zone in Budapest, which is under the responsibility of the local authorities. UEFA would very much welcome any such symbol into the fan zone. — UEFA (@UEFA) June 27, 2021