Sallai Roland elmondta, mi a cél a franciák ellen

A hajráig a pályán volt Sallai Roland a Portugália elleni foci-Eb-csoportmeccsen, a támadó meccs utáni nyilatkozát a Nemzeti Sport közölte.

Szerinte a 83 percen át mutatott teljesítmény miatt nem lehet szégyenkezni.

"Kitettük a szívünket és a lelkünket a pályára. Fantasztikus hangulat uralkodott, életem egyik legszebb élménye volt a zsúfolásig telt Puskás Arénában futballozni."

Hogy mi volt a gond a végén, arról azt mondta, nem az erő fogyott el, hanem "jött egy balszerencsés gól". Az első félidőben sokat kellett védekezni, de a félidőben megváltozott a játék képe, voltak helyzetek és egy magyar lesgól is, így a hajrában kifejezetten szerencsétlennek érezte a végül vereséget szenvedő magyar válogatottat.

Bosszantónak érezte, hogy a pár adódó helyzetük kimaradt, mert a végén Portugália "megtörte" a magyar csapatot.

Sallai Roland korábban izomfáradtsággal küzdött, ezért is cserélte le a hajrában Marco Rossi, akinek a döntésével egyébként egyet is ért.

Franciaország ellen sem lesz más a cél azonban:

kihozni a legötbbet, amit lehet.

"Meggyőződésem, a csapatunkban megvan a kvalitás és az erő, ezúttal is megmutattuk, hogy egy-két kulcsjátékosunk nélkül is jó teljesítményre vagyunk képesek. Ezt kell továbbvinnünk a következő meccsre is."

A franciák elleni mérkőzésre szombat délután 3 órakor kerül sor.

