Marco Rossi: az én hibám is volt

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya magára vállalta a felelősséget a portugálok elleni 3-0-s vereség után az Európa-bajnokságon.

„Az én hibám is volt, több olyan cserét is végrehajtottam, ami nem működött, ezért felteszem a kezem” – mondta az olasz szakvezető.

Marco Rossi úgy látta, Sallai Roland és Kleinheisler László is elfáradt, ezért döntött a változtatás mellett, ám ez szerinte nem sült el jól. Ha valamit másként tehetne, akkor többet várna a cserékkel.

A kapitány kifejtette, a 84. percig nem volt gond a játékkal, addig jól dolgozott a csapat. Az első félidőben a védekezés stabil volt, a második félidőben pedig már a labdával is jól bántak a magyarok, akadtak helyzetek.

„Lehet három gól különbség a két csapat között, de nem az alapján, amit ma láttunk” – tette hozzá a szakvezető, és kiemelte, az eredmény miatt csalódott, nem a teljesítmény miatt. Elmondta még, hogy az első gól balszerencsés volt, hiszen kétszer is megpattant, Cristiano Ronaldo pedig olyan játékos, akinek nem szabad sok lehetőséget hagyni, mert a végén úgyis betalál – így történt ez most is.

„Csalódottak vagyunk, de nem tudtam többet kérni a játékosoktól, ők mindent beleadtak, a 84. percig minden jól is alakult. Ha visszanézzük az utolsó 10 percet, rájövünk, hogy mit rontottunk el, kielemezzük a hibákat” – tette hozzá.

