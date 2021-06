Euro 2020: Kemény Dénes a vagányságot hiányolta

Kemény Dénes szerint a portugálok ellen a magyar válogatott a keddi mérkőzés döntő részében jól küzdött, de ez alapnak tekinthető. Az első 83 percben is hiányolta azt a fajta felelősség nélküli vagányságot, ami egy esélyesebb csapattal szemben szükségeltetik.

„Az is lehet, hogy ezt nem is tudtuk megcsinálni, ez futballszakmai kérdés is. A küzdőkészséget láttam, a kreativitást, vagányságot már kevésbe” – mondta az InfoRádió Eb-szakértője.

A vízilabda-válogatottal háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány szerint

a 3-0 erős, de végül is nem volt abnormális a végeredmény, hiszen a 83. percig a legjobb magyar a kapus, Gulácsi Péter volt.

Kemény Dénes szerint a magyaroknak előnyt jelent, hogy a következő fordulóban, szombaton olyan csapattal találkoznak, a világbajnoki francia válogatottal, amely az első körben nyert. A világversenyen a csoportban ugyanis beleférhet egy vereség.

„A győztes a lelke mélyén, az agyában hátul úgy gondolja, hogy elég kiküldeni a mezt és a stoplist,

még ha fel is hívják a figyelmét arra, hogy ez nem így van. De ez okozhat túlzott kényelmes magabiztosságot.”

Szerinte Marco Rossi szövetségi kapitánynak most az a dolga, hogy arra játsszon rá, hogy a csalódott játékosokat még jobban feltüzelje, és akkor a küzdőképesség mellett a futballtudást is lehet látni majd szombaton a franciák ellen.

Kemény Dénes úgy látja, a németek is sebzett vadként fognak játszani a portugálok ellen, és a két együttes játéktudásában nincs lényeges különbség.

„Lelkileg a németek vannak előnyben, mert nincs más választásuk, mint a győzelem – fejtette ki. – Nekünk sincsen. Nekünk annyival még könnyebb talán, hogy a franciákkal szemben a fantasztikus közönség nem fogja elvárni a győzelmet, de egy jó mérkőzést igen.”

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt