Schmidt Ádám: Magyarország készen áll egy olimpia megrendezésére

"Reálisabbnak tartom a tíz aranyat, mint azt, hogy az első tízben végezzen a magyar csapat" - mondta az LA10 programmal kapcsolatban, melynek célja, hogy a következő nyári olimpián Magyarország tíz aranyérmet nyerjen, vagy az első tízben végezzen az éremtáblázaton.

"Az előző olimpián tíz arannyal sem lehetett volna tízbe kerülni.

Egyre nagyobb a verseny, hiszen egyre több ország ismeri fel, hogy a sportnak milyen ereje van és költ többet rá. Ebből adódóan nagyobb a verseny. Már önmagában az hatalmas tett, hogy száznyolcvan sportolónk vett részt az olimpián. Nem szürreális elvárás a tíz arany, az esélyek száma ennél is több volt, de az ember azt megtanulja a sport világában, hogy nem mindegyik válik valóra" - fogalmazott az államtitkár. Hozzátette, fontos, hogy ezt a célt nem egy évvel az olimpia előtt jelentette be a sportvezetés, amely egyeztetett a sportági szövetségekkel, egyesületekkel és a sportolókkal is, így együtt tesznek meg mindent annak érdekében, hogy a program megvalósuljon.

Szóba került az olimpiarendezés lehetősége, esélye is, ezzel kapcsolatban Schmidt Ádám úgy vélekedett, a feltételek adottak.

"Az állami sportirányításból azt látjuk, hogy Magyarország készen áll egy olimpia megrendezésére.

Kilencvenöt százalékos infrastrukturális állapotban vagyunk, több nem sport jellegű fejlesztés is előttünk áll, melynek a főváros és az ország is csak a javát látná, ilyen például, ha fejlesztjük a reptér és a főváros közötti kapcsolódást, annak mindenki a hasznát látja. Emellett olyan egyéb hozzáadott értékkel bírna egy olimpia megrendezése, ami minden itt élő javára válna. Mindent megteszünk, hogy támogassuk az ügyet" - mondta Schmidt Ádám, aki reális esélyt lát arra, hogy a következő európai nyári játékokra Magyarországon kerüljön sor. Kiemelte, hogy az ügyben a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a mindenkori fővárosi vezetés az illetékes, valamint azt is, hogy Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság rendes tagja és Gyulay Zsolt, a MOB elnöke viszi a hátán projektet, akik a budapesti vezetéssel is együtt dolgoznak annak érdekében, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság bizalmat szavazzon Magyarországnak.

A meglévő sportlétesítmények kihasználtságáról Schmidt Ádám elmondta, hogy a nemzetközi versenyeken túl napi szinten ki kell szolgálni a profi sportolók felkészülését, és szerinte az elmúlt években nagyot léptek előre a sportlétesítmények hasznosításában. A Nemzeti Atlétikai Központot például már most sokan látogatják, a futókört és a szabadtéri kondiparkot is használják.

Kiemelte, hogy világszínvonalú a magyar sport támogatása, és arra is kitért, ez a befektetés hogyan térülhet meg a jövőben.

"Egy ilyen vizsgálatnál biztos, hogy szempont kell legyen a sportolóink nemzetközi eredménye. A profik persze csak egy százalékát teszik ki a hazai sportéletnek. A másik kilencvenkilenc százalékot kell megnyerni, hogy a sport az életük részévé váljon, mert ebben az esetben egy egészségesebb, sokkal jobb munkabírású társadalom alakulhat ki" - hangsúlyozta a sportért felelős államtitkár.

A teljes interjú itt tekinthető meg.