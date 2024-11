Ilyés Ferenc az Eb-esélyekről: a lányok végre újra hisznek magukban, bravúrokra is képesek lehetnek

A legjobb hat közé jutást tűzte ki célként a Magyar Kézilabda Szövetség a női válogatott elé a csütörtökön kezdődő, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság előtt. Golovin Vlagyimir csapata az első napon a törökök ellen lép pályára, majd szombaton Svédország, végül hétfőn Észak-Macedónia lesz az ellenfél a csoportkörben.

A magyar szövetség elnöke azt mondta az InfoRádióban, hogy izgatottan várja a rajtot, miután a legfőbb szervezési feladatokat már elvégezték. Emlékeztetett, hogy a debreceni Főnix Arénában az áprilisi olimpiai selejtezőtornán is nagyszerű volt a hangulat. Bízik benne, hogy ez nem lesz másképp az Európa-bajnokságon sem, hiszen a magyar válogatott mindhárom csoportmeccsét Debrecenben játssza, és ha továbbjut, akkor ugyanitt szerepel a középdöntőben is. Ilyés Ferenc reméli, hogy

„a következő napokban eluralkodik a kézilabda-láz Magyarországon”, mint ahogy abban is, hogy sokan ellátogatnak Debrecenbe.

Ennek érdekében a Magyar Kézilabda Szövetség együttműködést kötött a MÁV-val és a Volánbusszal, megteremtve a lehetőséget arra, hogy a szurkolók minél könnyebben eljuthassanak az egyetlen magyarországi Eb-helyszínre (Bázelben, Innsbruckban és Bécsben rendeznek még mérkőzéseket).

Mint fogalmazott, örülne, ha a magyar szurkolók kiélveznék azt, hogy Magyarország is otthont adhat Eb-meccseknek, ugyanis ez nem esik meg gyakran. Az ezredforduló után erre 2004 és 2014 után, újabb tíz év elteltével harmadszor lesz alkalom. Ilyés Ferenc nagy diplomáciai sikernek tartja, hogy a 2022-es magyar–szlovák közös rendezésű férfi Eb után újabb kontinensviadal társházigazdája lehet hazánk. Bízik abban, hogy a sportszerető magyar emberek is értékelik ezt, és megnéznek sok-sok meccset a helyszínen, hiszen mégiscsak egy világversenyen szoríthatnak a magyar válogatottnak. Szeretné, ha minél több gyermek is feltűnne a lelátókon, és talán még abban is lehet reménykedni, hogy közülük sokan kedvet kapnak majd a kézilabdához.

A magyar női kézilabda-válogatott a múlt heti, tatabányai felkészülési tornán Szlovákiát 38–31-re, míg Ukrajnát 38–19-re győzte le. A Magyar Kézilabda Szövetség elnöke szerint a két meccsen mutatott játék alapján jó állapotban van a magyar csapat, amely felkészülten várja a torna rajtját, és ezt a szövetségi kapitány is megerősítette. Ilyés Ferenc felidézte, hogy a tavalyi világbajnokság középdöntőjében a horvátok elleni, hátrányból visszahozott és végül egy góllal megnyert meccsen „valami átfordult a női válogatottnál, ami azóta viszi előre a csapatot”, és úgy látja, azóta végre hisznek magukban a játékosok. Ennek több jelét láthattuk a párizsi olimpián is. Ilyés Ferenc szerint ha Golovin Vlagyimir csapata mindent belead, akkor nem okozhat gondot a szövetség által kitűzött cél, vagyis az első hat hely valamelyikének megszerzése az Európa-bajnokságon.

A magyar női kézilabda-válogatott Eb-kerete Kapusok: Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Metz), Böde-Bíró Blanka (FTC)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győr), Faluvégi Dorottya (Ludwigsburg)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (SCM Gloria Buzau)

Irányítók: Vámos Petra (Metz), Simon Petra (FTC), Tóth Nikolett (DVSC)

Beállók: Füzi-Tóvizi Petra (DVSC), Pásztor Noémi (CSM Bucuresti), Bordás Réka (FTC)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC), Kácsor Gréta (CS Gloria 2018 BN), Csíkos Luca (Vác)

Balszélsők: Szöllősi-Schatzl Nadine (Budaörs), Márton Gréta (FTC)

Ennek elérése érdekében természetesen tovább kell jutni a csoportból, és a magyar szövetség elnöke szerint jó lenne csoportelsőként végezni, mert akkor nem nagyon kellene foglalkozni a számolgatással. Ahhoz azonban, hogy ez sikerüljön,

nagy szükség lenne egy bravúrgyőzelemre is a svédek ellen, de Ilyés Ferenc képesnek tartja erre a csapatot.

A közelmúltban sikerélményünk és fájó vereségünk is volt az északiak ellen: a már említett olimpiai selejtezőn 28–25-re a mienk nyertek, a párizsi ötkarikás játékok negyeddöntőjében viszont a svédek ünnepelhettek győzelmet egy drámai, hosszabbításban eldőlt mérkőzés végén.

A sportvezető úgy véli, ha sikerülne győzni a Svédország elleni Eb-csoportmeccsen, akkor nagy lépést tenne a magyar válogatott az első hatba jutásért. Ha nem borul a papírforma, akkor a középdöntőben Franciaország és Spanyolország is szembejöhet a mieinkkel, a B csoportból pedig Montenegró, Románia, Szerbia vagy Csehország lehet Golovin Vlagyimir csapatának ellenfele. Ilyés Ferenc szerint utóbbi csapatok verhetők, míg a franciák és a spanyolok ellen megint csak bravúr kellene. „Ha tudunk hozni egy ki-ki meccset is, eljuthatunk Bécsig, és talán még arról is álmodozhatunk, hogy ne csak az ötödik-hatodik helyért játsszunk, hanem ott legyünk a legjobb négy között, és éremért küzdjünk” – fogalmazott a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke.