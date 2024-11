Hiába reménykedett, nem maradhat a klublegenda a Manchester Unitednél

Hétfőn megérkezett új állomáshelyére a Manchester United labdarúgócsapatának nemrég kinevezett új vezetőedzője, Ruben Amorim, és egészen mostanáig sok szurkoló bízott abban, hogy a klublegenda Ruud van Nistelrooy is helyet kaphat a portugál szakember stábjában. Van Nistelrooy Erik ten Hag egyik segítője volt utóbbi menesztéséig, majd ideglenesen átvette az MU irányítását, és nem végzett rossz munkát, ugyanis négy tétmérkőzésen háromszor nyert, egyszer pedig döntetlent játszott az angol rekordbajnok a vezetésével.

Maga Ruud van Nistelrooy is bízott benne, hogy maradhat a Manchester Unitednél, és kitöltheti 2026-ig szóló szerződését, mert bár korábban már dolgozott vezetőedzőként is a PSV-nél, jelezte, hogy az angol klub annyira fontos számára, hogy segítőként is el tudja képzelni a jövőjét a „vörös ördögöknél”.

A Manchester United vezetősége hétfői közleményében megköszönte van Nistelrooy munkáját, és egyben véget vetve a további találgatásoknak közölte: a korábbi holland válogatott csatár nem lesz Ruben Amorim segítője – írja a Rangadó.

Ruud van Nistelrooy and three first-team coaches have departed the club with our best wishes for the future.



„Ruud a Manchester United legendája, és mindig is az marad. Hálásak vagyunk az erőfeszítéseiért, és azért, ahogyan a klubnál töltött idő alatt a szerepéhez viszonyult. Mindig szívesen látjuk majd az Old Traffordon” – áll az MU közleményében, melyből az is kiderült, hogy Rene Hake, Jelle ten Rouwelaar és Pieter Morel is távozik a klubtól.

A Sportingtól kivásárolt Ruben Amorim a november 24-i, Ipswich Town elleni idegenbeli bajnoki mérkőzésen debütál a Manchester United kispadján, szerződése 2027 nyaráig szól.