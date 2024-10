Vinícius Júnior vagy Rodri kapja ma az Aranylabdát?

Ez már a 68. ankét az Aranylabda történetében. Hosszú évtizedekig egyetlen díjat adtak át, a legjobb férfi futballistának járót – ezt kapta meg 1968-ban az előző évi győztes Albert Flórián a Gundelben –, egyébként hosszú évtizedeken keresztül csak európai válogatottban játszó, valamelyik európai ország állampolgárságával rendelkező játékosra lehetett szavazni.

A szabályváltoztatás után 1995-ben a libériai George Weah nyert, majd sok minden más is változott, akadt egy időszak, amikor a francia hetilap a FIFA-val is közösködött, majd újra egyedüli házigazdájává vált az Aranylabda-szavazásnak. 2018 óta már több kategóriában jutalmaznak a szervezők – akkor adták át először a Kopa-trófeát a legjobb fiatal játékosnak és díjazták már a legjobb női játékost is –, immár tíz kategóriában hirdetnek győztest. Újdonság: először adják át az év legjobb férfi csapatnál dolgozó edzőjének és női csapatnál dolgozó edzőjének a díjat.

A kategóriákat tekintve (természetesen?) nagy az átfedés a FIFA The Best gálájával, ezért is volt indokolt a döntés: 2023 óta a France Football nem a naptári év, hanem a bajnoki idény legjobbjait díjazza. Ez 2023. októberben történt így először. Tavaly fordult elő először, hogy a díjazott Európán kívüli klub tagja volt, Lionel Messi július 15-én igazolt az Inter Miamihoz, a szavazás szempontjából vizsgált időszak pedig július 31-én zárult.

A nemzetközi sajtó úgy véli, 2024-ben a brazil Vinícius Júnior a legnagyobb esélyes. Ő maga tett olyan nyilatkozatot az elmúlt napokban, amely ugyancsak a győzelmét sugallja. Nem egyértelmű favorit ugyanakkor. Kétségtelen játéktudása mellett megosztó személyiség, kérdés, hogy a 100 országot képviselő ítészek túlléptek-e ezen.

Abban a legtöbb elemző egyetért, hogy vagy spanyol futballista, vagy olyan valaki kapja a díjat, aki a 2023–2024-es idényben a Real Madrid tagja volt. A spanyolok kontinensbajnoki címet nyertek, miként egyébként Dél-Amerikában az argentinok is, de Lionel Messi nincs a jelöltek között. (Egyébként 2003 óta először fordult elő, hogy sem rá, sem Cristiano Ronaldóra se lehetett szavazni.)

Rodri győzelme semmiképpen sem lenne meglepetés, őt választották az Európa-bajnokság legjobbjának is, miután a „vizsgált” időszak nagyjából az Eb-döntővel lezárult, nem hátrányos a számára, hogy hetek óta nem játszik, sérült. Mint ahogyan, mivel a szavazatokat már régen le kellett adni, Vinícius Júnior esélyeit sem rontja a Barcelona elleni 0-4, igaz, nem is javította a Dortmund elleni mesterhármasa.

Csak az érdekesség kedvéért: akad a jelöltek között olyan, Daniel Carvajal, aki az előző idény legfontosabb két európai trófeáját megnyerte, sőt a BL-döntőben szerzett góllal, az Eb-n mutatott jó játékával azokban fontos szereplő is volt. Ugyancsak az esélyesek közé sorolják – főleg, ami az első öt közé kerülést illeti – Jude Bellinghamet és a visszavonult Toni Kroost is.

Az év fiatal játékosának felajánlott Kopa-díjnál óriási meglepetés lenne, ha nem Lamine Yamal kapná meg a díjat. A kapusoknál ismét az egyébként a főlistán, tehát az Aranylabda-díjra is jelölt argentin Emíliano „Dibu” Martinez a favorit.

Érdekes egyébként, hogy a közösségi médiában kering két, gondosan francia nyelven elkészített lista is, az egyiken Rodri a győztes, a másikon Vinícius Júnior.

Az Aranylabda-gála 20.45-kor kezdődik, este 11 körülre kiderül, melyik volt a jó. Vagy, hogy egyik sem. Az infostart.hu élőben tudósít majd róla.