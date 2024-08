Egy sztár kiesett az Európai Szuperkupa döntőjéből - videó

A Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid a szezon első tétmérkőzésén az Európai Szuperkupáért lép pályára Varsóban, az ellenfél az El-győztes Atalanta lesz. A madridiak a szokásoknak megfelelően megtartották kedd este utolsó edzésüket a varsói stadionban, ami alatt Eduardo Camavinga ijesztő sérülést szenvedett - írja az Index.

A francia válogatott klasszisa egy ártatlan szituációban ütközött csapattársa, Aurélien Tchouaméni térdével, hatalmasat ordított, és fájdalmas arccal terült el a gyepen. Félő volt, hogy Camavinga keresztszalag-szakadást szenvedett, de végül saját lábán hagyta el a pályát, és spanyol értesülések szerint elkerülte a komolyabb sérülést.

Glad that Camavinga was still walking after this because the sound of his screams after the tackle worried me. I hope his injury isn’t serious. pic.twitter.com/2zqhrawy0Q