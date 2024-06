Sós Csaba: szintidő nélküli úszók is ott lehetnek Párizsban – Hosszú Katinka még mindig reménykedhet

Június 23-án zárul az úszók számára az olimpiai kvalifikációs időszak. Néhány magyar versenyző akár a szintidő elérése nélkül is ott lehet Párizsban valamelyik váltó tagjaként, róluk a ranglista alapján dönt majd a szövetségi kapitány.

Az uszonyos úszásban többszörös Világjátékok-aranyérmes Senánszky Petra pályafutása első olimpiájára készülhet medencés úszásban, miután a Mare Nostrum versenysorozat monacói állomásán 50 méter gyorson új országos csúcsot, és ezzel együtt olimpiai szintet érő időt (24.57 másodperc) ért el. A debreceni versenyző végül bronzérmes lett a számban. Sós Csaba az InfoRádióban elmondta: Senánszky Petra gyakorlatilag már akkor „berobbant a nemzetközi élvonalba”, amikor bejelentette, hogy átvált az uszonyos úszásról a medencés úszásra. Utána viszont a szövetségi kapitány megfogalmazása szerint két évig „állóvíznek tűnt” az egész kísérlet.

A szakvezető kiemelte, hogy a többszörös magyar bajnok úszónak sikerült átlendülnie a holtponton, aminek nagyon örül, ugyanis „rendkívül jó adottságokkal rendelkező, tehetséges” versenyzőnek tartja őt. Külön felhívta a figyelmet arra, hogy a monte-carlói verseny előfutamában, majd a döntőben is 24.57-et úszott 50 méter gyorson, ami azt jelzi, hogy

Senánszky Petra akár egymás után többször is képes jó időeredményeket hozni.

Mint fogalmazott, „ez nem véletlen”, így lehet bizakodni az olimpiai szerepléssel kapcsolatban is.

Van még esély újabb kvótákra

Sós Csaba a kvalifikációs időszakkal kapcsolatban azt mondta, bevett szokás, hogy évről évre négy-öt héttel az adott fő verseny előtt rendezik a legfontosabb felkészülési viadalokat. Az olaszok például mindig ehhez alkalmazkodva jelölik ki a Sette Colli (Hét Domb) elnevezésű római nemzetközi versenyt, ami a magyar válogatott tagjainak is kedvezett az elmúlt években. Idén azonban teljesen felborult a versenynaptár, ugyanis februárban világbajnokságot rendeztek Dohában, június 17-én kezdődnek a belgrádi Európa-bajnokság medencés úszóversenyei, majd július végétől jön az év legfontosabb versenye, a párizsi olimpia.

A szövetségi kapitány ugyanakkor hangsúlyozta: a magyar edzők kitűnően tudnak alkalmazkodni a körülményekhez, pontosan tudják, hogyan kell megtervezni a tréningeket ahhoz, hogy semmi baj se legyen a formába hozással. Sós Csaba szerint az Európa-bajnokságnak megfelelő időpontot találtak az illetékesek az idei versenynaptárban, így

nem lehet akadálya annak, hogy csúcsformába vagy annak közelébe kerüljenek addigra azok a magyar úszók, akiknek még nincs meg az olimpiai A-szintje.

Úgy gondolja, több magyar úszónak is van még reális esélye arra, hogy kiharcolja az olimpiai indulást, ráadásul Párizsban három magyar váltó is szerepel majd, amelyekben akár olyan versenyzők is helyet kaphatnak, akik nem úszták meg egyéniben a szintidőt. A szövetségi kapitány váltónként két tartalékot is kijelölhet, így lesz még lehetősége és ideje a variálásra, illetve az ideális csapatok összeállítására. Ezzel együtt Sós Csaba közölte: nem valószínű, hogy mind a három váltó hattagú lesz a francia fővárosban, mert két váltó a döntőbe jutásra is esélyes, így értelemszerűen a legjobbakat (olimpiai A-szintes idővel rendelkező úszókat) fogja csapatba állítani.

„Ugyanakkor szinte biztos, hogy néhány olyan magyar úszó is ott lehet majd az olimpián, akinek nincs A-szintes időeredménye”

– jegyezte meg a szakvezető.

A következő két-három hét fejleményei adnak majd kielégítő válaszokat ezekre a kérdésekre, június 23-a után pedig már tényleg Párizs lesz a fókuszban. Sós Csaba jelezte: a váltók összeállításánál nem számít majd a múltbeli eredményesség, az aktuális ranglista lesz a mérvadó. Mint mondta, az úszás „egy mérhető sportág”, azok jöhetnek szóba, akik a legelőkelőbb helyen vannak a rangsorban.

Sok múlik azon, hogy az A-szintes idővel rendelkezők közül kik és hányan ambicionálják a váltószámokat. A szövetségi kapitány elmondta: a 4x100 méteres férfi gyorsváltónak és a 4x200 méteres női gyorsváltónak minden esélye megvan arra, hogy bejusson a döntőbe az olimpián, így reményei szerint a legjobbak vállalni fogják az indulást csapatban is. A 4x100 méteres női gyorsváltónak a realitásokat figyelembe véve nehezebb lesz a döntő elérése, így ebbe a csapatba kerülhetnek be olyan magyar versenyzők, akik nem úszták meg a szintidőt.