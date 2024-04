Kempf Zoltán egy időre háttérbe szorítja az influenszerkedést, és megcélozza az olimpiát

Június 20. és 23. között a Ludovika Campuson versenyeznek a BMX freestyle, a breaktánc, a gördeszka és a sportmászás legjobbjai az újonnan életre hívott olimpiai selejtezőben, melynek budapesti állomása az utolsó kvalifikációs verseny lesz a párizsi ötkarikás játékok előtt. Az esemény Erzsébet Skateparkban rendezett, sportágbemutatóval egybekötött sajtórendezvényén a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára hangsúlyozta: a XXI. században minden sportvezetőnek hatalmas kihívás a sport kiemelkedő jelentőségének megőrzése. Schmidt Ádám szerint a tradicionális sportágak mellett muszáj új sportágakat is eszközként használni ahhoz, hogy minél több fiatal mozogjon, sportoljon. Az államtitkár kiemelte: mindent megtesznek azért, hogy kiemelkedő, nemzetközileg is nagyon sikeres eseményt rendezzenek júniusban.

Fürjes Balázs, a NOB magyar tagja, a kvalifikációs verseny irányító testületének társelnöke közölte: új dolgot csinálnak azzal, hogy otthont adnak az utcai sportok olimpiai fesztiváljának. Hozzátette: az ötkarikás mozgalomnak képesnek kell lennie a változásra, hogy az olimpia a legrangosabb, legvonzóbb, legnagyobb érdeklődéssel kísért sportesemény maradhasson a világban. Mint mondta, ha nem változik, veszíteni fog vonzerejéből, értékességéből. „Meg kell találnunk az egyensúlyt hagyomány és megújulás között” – hangsúlyozta, majd hozzáfűzte azt is, hogy a Ludovika Campuson „otthont ad egymásnak a múlt és a jövő”.

Az olimpiai selejtezőn 464 sportoló – köztük hét olimpiai bajnok és négy magyar – indul 120 nemzet képviseletében.

Közülük több mint 150 juthat ki a francia fővárosba a májusi sanghaji és a júniusi budapesti fordulóból.

Kempf Zoltán BMX freestyle-os azt mondta az InfoRádióban, hogy néhány évre abbahagyta a versenyzést, de amikor megtudta, hogy sportága bekerült az olimpiai programba, újra belevetette magát az edzésekbe. A népszerű influenszer tavaly részt vett a krakkói Európa Játékokon, ahol bejutott a döntőbe, és a hatodik helyen végzett a freestyle park versenyszámban. Mint fogalmazott, nagyon motivált és izgatottan várja az olimpiai selejtezőt.

Úgy véli, rendkívül nehéz lesz a kvalifikációs sorozat, esélylatolgatásba nem szívesen bocsátkozott, de megígérte, hogy minden tőle telhetőt megtesz majd a versenyen. Hozzátette: sok tényezőtől és körülménytől függ, ki hogyan tud majd teljesíteni.

Egy olyan sportágról van szó, amelyben a világ legjobbja is „kaphat defektet”, bárki eleshet egy-egy kör közben.

„Bármikor hibázhatok én is, ugyanakkor akár mehetek olyan menetet is, amilyet még soha életemben, úgyhogy nagyon nehéz lenne most megjósolni, milyen esélyeim lesznek” – magyarázta.

Kempf Zoltán hetente öt-hat alkalommal BMX-ezik, emellett kiegészítő edzéseket is végez, valamint elmondása szerint nagyon fontos, hogy jusson elegendő idő a regenerációra is, erre igyekszik figyelni. Úgy érzi, korábban rendre pozitív hatással volt rá, amikor hazai közönség előtt versenyezhetett, bízik benne, hogy a júniusi, budapesti selejtezőn is plusz motivációt jelent majd számára a magyar szurkolók buzdítása. „Szerencsére engem eddig jó irányba vittek az ilyen szituációk. Remélem, hogy ez most is hasonlóképpen lesz” – tette hozzá.

Azzal lenne igazán elégedett, ha sikerülne kiharcolnia a kijutást Párizsba, de azt tartja a legfontosabbnak, hogy kihozza magából a maximumot a kvalifikációs versenyen.

„Ha azt fogom érezni a végén, hogy nem maradt bennem semmi, és mindent kiadtam magamból, amit csak tudok, akkor biztos elégedett leszek a teljesítményemmel”

– vélekedett.

Több edzés, kevesebb közösségi média

Kempf Zoltán igyekszik megtalálni a megfelelő egyensúlyt, az olimpiai selejtező közeledtével többet BMX-ezik, és ebben az időszakban jóval kevesebb időt tölt tartalomgyártással, a közösségi médiában való szereplései így most egy kicsit háttérbe szorultak, de nem engedte el teljesen ezt az irányt sem. „Az influenszerkedés egy teljes állást ki tud tenni, miközben a sportolás is rengeteg lemondással jár, úgyhogy nagyon nehezen fér össze a kettő. Nem beszélve arról, hogy a regeneráció fontos szerepet tölt be a sportban. Éppen ezért megpróbálok figyelni erre is. A mostani időszakban inkább lazítok és kikapcsolok egy kicsit egy-egy edzés után, minthogy elmenjek forgatni egy videót” – mondta a BMX-világbajnok.

Kempf Zoltán az elmúlt években nagy ismertségre tett szert a közösségi médiában, rengetegen követik a mindennapjait, ezért az utóbbi időben sok magyar és külföldi sportoló megkereste őt azzal kapcsolatban, hogyan tudnák fejleszteni a népszerűségüket. Ilyenkor szívesen segít, és igyekszik hasznos tanácsokat adni az érdeklődőknek. „A szponzorok támogatása sokat jelentett az életemben és a karrierem alakulásában. Próbálom őket megbecsülni, hiszen rájuk tudok építkezni és ők is rám. Igyekszem ezt minél jobban egyensúlyban tartani” – zárta gondolatait a BMX freestyle-os.

(A nyitóképen: Kempf Zoltán BMX freestyle-os bemutatót tart a szabadstílusú BMX, breaktánc, gördeszka, sportmászás olimpiai kvalifikációs versenyről szóló sajtótájékoztatón a budapesti Erzsébet Skateparkban 2024. április 9-én. Az olimpiai selejtezőt június 20. és 23. között rendezik a Ludovika Campuson.)