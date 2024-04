Ilyés Ferenc ezt tanácsolja a leendő olimpikon kézilabdázóknak

Egy éve választották meg a Magyar Kézilabda Szövetség elnökének Ilyés Ferencet, most pedig a férfi és a női válogatott is kint van a párizsi olimpián. „Álmomban sem gondoltam volna, hogy pont az évfordulón azt ünnepeljük majd, hogy két csapattal leszünk ott az olimpián, 20 év után. Örülök, hogy ebben tevékeny részem volt, hiszen mindkét selejtező rendezését megpályáztuk és megkaptuk, de az előző elnök és elnökség munkája is benne van, hiszen a férfi és a női csapat alapjait is akkor rakták le. Mi ezt próbáltuk továbbvinni és minél többet beletenni” – mondta az InfoRádió kérdésére a sportvezető.

A párizsi játékokon a női válogatott a házigazda franciákkal, továbbá a hollandokkal, a spanyolokkal, a brazilokkal és Angolával került egy csoportba. A férfiak a címvédő és házigazda francia, a dán, a norvég, az egyiptomi és az argentin együttessel találkoznak majd.

Az elnök szerint a nőknek kicsit könnyebb útjuk lehet a továbbjutás felé, míg a férfiak erős csoportba kerültek, de ők is képesek továbbjutni. Utóbbi válogatottunk az egyiptomi és az argentin csapattal kezd majd Párizsban, vagyis két sikerrel már meglehet a negyeddöntő. Ezzel kapcsolatban Ilyés Ferenc azt mondta, hogy Argentínát meg tudják verni a magyarok, haj jól játszanak, Egyiptom viszont kemény rivális, legutóbb a vb-n is ki-ki meccset játszottunk ellenük, amit hosszabbításban veszítettünk el. De ha megvan a két győzelem, utána képesek lehet meglepetésre is a magyar csapat a folytatásban.

„Szeretném, ha mindkét válogatottunk továbbjutna, de a hivatalos célokat majd az elnökség határozza meg” – tette hozzá.

Most elkezdődik az operatív munka, már voltak egyeztetések a MOB-bal és meg kell szervezni a felkészülést is, mindkét csapat 3-4 hetet készülhet Párizsra a legjobb körülmények között.

Ilyés Ferenc játékosként tagja volt a 2012-ben, Londonban negyedik helyezett csapatnak, ezért tanácsot is meg tudott fogalmazni a leendő első olimpikonoknak.

„Élvezzék, amint kimennek az olimpiai faluba, legyenek boldogok, tátsák a szájukat, majd kapják össze magukat és koncentráljanak a kézilabdára.

De ezt érzékelni fogják, vagy azok, akik jártak már olimpián, vagy a stáb majd úgyis elmondják nekik.”