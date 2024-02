A Klopp-kölykök, akik pótolták Szoboszlai Dominikékat

Részben azért, mert a világfutball kevesek számára szimpatikus tendenciájával szemben megy. A Premier League élcsapataiban elég ritka az „egyklubos”, saját nevelésű kulcsjátékos – a Poolban is az immár Klopp’s kidsnek, Klopp kölykeinek nevezett generáció tagjain kívül Trent Alexander-Arnold az egyedüli, aki 2004-ben, hatévesen került a Vörösök kötelékébe –, az akadémiáról kikerülő rengeteg fiatal inkább más klubban fut be.

Örvendetes volt amiatt is a liverpooli „kölykök” mély vízbe dobása, mert a német edző – az Angliában használt kifejezéssel menedzser – arra mutatott példát, hogy egy szakvezető egy több szempontból is nagyon fontos mérkőzésen is lehet olyan bátor, hogy a mérkőzés döntő szakaszában a kipróbált kulcsjátékosok helyett (egyszerre ment le a világbajnok Alexis McAllister, valamint Cody Gakpo és Andy Robertson is) a már bent lévő fiatalok mellé még kettőt pályára küldött, a támadásokat erőltetve. A meccskeretben tíz ifjú akadémista volt, Stefan Bajcetic, Lewis Kouma, Trey Nyoni és Ben Doak nem is került pályára.

Amikor Virgil van Dijk, a csapatkapitány befejelte a finálét eldöntő gólt, mellette egyetlen olyan csapattársa sem volt a pályán (ha nagyon megengedők vagyunk: esetleg Luis Diazon kívül), aki egyébként a csapat legerősebb tizenegyébe tartozik! A Liverpool az alábbi tizeneggyel zárta a mérkőzést: Kelleher – Gomez, Quansah, Van Dijk, Cimikasz – Elliott, Endo, McConnell, Clark – Danns, Luis Diaz.

Az ifjak közül a 20 éves Conor Bradley a legismertebb név, ő már 17 éves kora óta az északír válogatott tagja, egyébként – a legendás kapus, Elsiha Scott nyomába lépve – 101 év után az első északír játékos, aki trófeát nyert a Poollal. Belfastban nőtt fel, kilencéves korában egy a Liverpool által támogatott fejlesztőközpontban tűnt fel. 2019-ben került a Vörösökhöz, a 2022–2023-as idényt szinte már végigjátszotta, de a Bolton Wanderersben. Az idei szezon nagy felfedezettje, a „kölykök” közül talán ő jár a legközelebb ahhoz, hogy megvesse a lábát az első csapatban.

Harvey Elliott már túl van ezen, 35 mérkőzésen játszott eddig az idényben. Neki különösen sokat jelenthetett a Chelsea legyőzése: hajdanán, srácként eltanácsolták a Kékektől, mert nem volt elég magas. Még most is „csak” 170 centi magas, de a futball óriása lehet. Londonban nőtt fel, de óriási Liverpool-szurkolóként, az édesapjával 2018-ban elutaztak Kijevbe, a Bajnokok Ligája döntőjére. Elképzelhető, mit jelenthet most neki ebben a csapatban futballozni, mondjuk, Virgil van Dijknek vagy Mohamed Szalahnak passzolni.

Húsz mérkőzésen van túl a szezonban Jarrell Quansah, ki tudta használni, hogy Joël Matip hosszú időre kiesett, s hogy hiányzott Joe Gomez és Ibrahima Konaté is. Ötéves kora óta a Liverpool futballistája, bár tavaly néhány hónapot a Bristol Roversben töltött. A 16 évesek korosztálya óta állandó angol válogatott a különböző „U-csapatokban”, 2022-ben U19-es Európa-bajnok lett, beválasztották a torna álomcsapatába. Huszonegy éves.

Bobby Clark mindössze 19 éves, 2021-ben érkezett a Newcastle Unitedtől. Eddig kilenc találkozón játszott a szezonban, ebből háromszor a Ligakupában. Apja, Lee Clark maga is profi futballista volt, a Newcastle Unitedben, a Sunderlandben és a Fulhamben játszott. Az utóbbi három éven Szudánban és Ománban dolgozott-dolgozik edzőként. A fiú már U19-es válogatott.

James McConnell is 19 éves, 15 évesen került a Kirkby edzőközpontba, a Liverpoolhoz, Sunderlandből. A Ligakupában csak a döntőben játszott, az volt a kilencedik meccse az idényben az első csapatban. Ő mondta, micsoda megtiszteltetés öröm olyan játékostól labdát kapni, mint Szoboszlai Dominik.

A legfiatalabb Jayden Danns, 2006. január 16-án született. Az apja még tavaly is játszott válogatott mérkőzést Guayana színeiben, egyébként játékos-menedzser volt a Macclesfieldnél. A mostani szezonban a Tranmere Rovers edző stábjában dolgozik. Egyébként hajdanán a Liverpoolban kezdte a pályafutását kölyökjátékosként. Jayden fia nyolcéves kora óta tartozik a Pool kötelékébe. A családban két szenvedély létezik: a zene és a futball. Jayden Danns nagypapája háttérénekesként részt vett az eurovíziós dalversenyen 1987-ben (amúgy Európa-bajnok gördeszkás), a húga, Hayla tavaly szerepelt a dalverseny ifjúsági változatában, a Stand Uniqu3 formáció tagjaként. Azért a bátyja most egy picit híresebb lett nála.

