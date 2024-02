Bemutatták az új Ferrarit, Carlos Sainz máris száguldott vele - fotók, videó

Az olasz csapat az X közösségi oldalra feltöltött másfél perces videóban rántotta le a leplet a szokás szerint vörösben pompázó gépről, amelyet az idén még a monacói Charles Leclerc és a spanyol Carlos Sainz Jr. duó kormányoz majd. Jövőre már a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton lesz Leclerc csapattársa.

A Ferrari az előző szezonban harmadikként zárt a konstruktőrök vb-pontversenyében, egyéni vb-címet még 2007-ben, a finn Kimi Räikkönen révén ünnepelhetett utoljára, csapatként pedig legutóbb 2008-ban ért a csúcsra.

The moment you’ve all been waiting for… The SF-24 is here!! ❤️? pic.twitter.com/KVEcU5929j

"Ebben az évben ott kell folytatnunk, ahol tavaly befejeztük a szezont, az élmezőnyben csatázva és figyelve arra, hogy minden területen folyamatosan fejlődni tudjunk. A valaha volt leghosszabb idény vár ránk, Charles-lal és Carlosszal egyetértünk abban, hogy sokkal hatékonyabbnak kell lennünk a versenyek menedzselésében és a jó döntések meghozatalában, hogy a lehető legjobb eredményeket érjük el a nagydíjakon" - jelentette ki Frederic Vasseur csapatfőnök a bemutatón.

Az élcsapatok közül a tervek szerint szerdán a Mercedes és a McLaren, csütörtökön pedig a vb-címvédő Red Bull mutatja be az idei versenyautóját.

A Forma-1-es szezon jövő szerdán, a bahreini hivatalos teszttel kezdődik, az idénynyitó hétvégére pedig február 29-től március 2-ig kerül sor szintén Szahírban.

The SF-24 hits the track for the first time with @carlossainz55 behind the wheel! ✌️ #CarlosSainz #F1 #SF24 pic.twitter.com/Im30njxAFh