Itt van Lewis Hamilton utolsó Forma–1-es Mercedese

A tavaly óriási előrelépést bemutató, és hasonló folytatásban bízó McLaren után a Mercedes folytatta az autóbemutatók sorát, az „ezüstnyilak” az előző évekhez hasonlóan ezúttal is Silverstone-ban rántották le a leplet az aktuális autójukról, amit rövidesen be is járatnak a promóciós nap keretein belül, amely tizenöt kilométer megtételét teszi lehetővé, az istálló a filmforgatási napját jövő hét kedden, vagyis egy nappal a teszt előtt teljesíti Bahreinben – írja az nso.hu.

A W15-re keresztelt gép jócskán eltér az elődjétől, hiszen a csapat a kudarcba fulladó 2022-es, illetve 2023-as idény után úgy határozott, új irányt vesz, és teljesen új alapokra helyezi a konstrukciót. Az új gép dizájnjában is nagy változáson ment át, hiszen az elmúlt években használt fekete fényezés mellett újra feltűnik az ezüst, amely az autó orrészén kapott hangsúlyos szerepet.

Mercedes-AMG F1 W15 E Performance Launch

A Mercedes ezúttal szolid bemutatót tartott, mindenféle bevezetés nélkül azonnal megmutatták az autójukat, amely az előző két festését egyesítve hátul feketében, az orrán viszont ezüstszínben debütált.

„Ez egy teljes újrakezdés az autóval. Más, és nemcsak az aerodinamikai elemeiben, hanem a borítás alatt is, a mechanikus oldalon is változtattunk, és reméljük, hogy ez jobb teljesítményt, nagyobb kiszámíthatóságot eredményez, és a versenyzőink igazán nyomhatják” – idézte Toto Wolff csapatfőnököt a hirado.hu/m4sport.hu.

Az új autón az oldaldobozok terén a most már korlátozások nélkül követhették a Red Bull mintáját, és egy erőteljesen alávágott, hátrafelé rámpás megoldást prezentáltak, miután eltüntették az útból a zéródobozos dizájnt lehetővé tevő oldalsó ütközőket. Az autó oldalsó légbeömlői eltérnek a többiekétől: a levélbedobóra emlékeztető nyílás helyett egy klasszikusabb, lefelé vezető megoldást alkalmaztak.

Miközben elöl kitartottak a nyomórudas felfüggesztés mellett, hátul elhagyták az aerodinamikai szempontból kevésbé előnyös vonórudas megoldást. Az ottani belső elemek átrendezésével nagyobb mozgásteret nyertek a diffúzor és az autó váltó körüli részének aerodinamikai alakításához.

Míg a Mercedes számára az autókoncepció szempontjából egyfajta újrakezdést jelent 2024, más szempontból egy lezárás is lesz. Lewis Hamilton két hete jelentette be, hogy kilép a tavaly augusztusban aláírt szerződéséből, és 2025-ben csatlakozik a Ferrarihoz, vagyis a mostani a búcsúszezonja lesz a 12 éve az otthonát jelentő gárdával.

„Érzelmes dolog most itt állnom. 2013-ban csatlakoztam a csapathoz, tizenegy évet töltöttem velük, és ez lesz a tizenkettedik. Kiváltság ilyen emberekkel dolgozni. Láttam a télen, hogyan áll össze minden, és ez a szezon legizgalmasabb szakasza. Tudom, mi van a borítás alatt. Ez izgalmas” – mondta a hétszeres világbajnok.

Hamilton távozása azt is jelenti, hogy most már valóban eljön George Russell ideje. A brit a harmadik szezonját kezdi, és ez egyfajta felkészülés is lehet számára a következő évekre, amikor Hamilton örökébe lépve bele kell állnia a vezér szerepébe.

„Sok kört mentünk a szimulátorban, sok megbeszélésünk volt a télen, sokat beszéltünk a tervezőkkel, a mérnökökkel, mindenkivel, aki részt vett ennek az autónak a létrehozásában. Alig várom, hogy lássam, mit tud a pályán” – mondta az egyszeres futamgyőztes.

„A célunk, hogy jó munkát végezzünk. Olyan autónk legyen, ami kiszámítható, sok leszorítóerővel rendelkezik, jó a motorja. Egyszerűen jó munkát akarunk végezni, elérni a céljainkat. Olyan autót adni Lewisnak és George-nak, amit élvezettel vezetnek, és nem olyan nehéz kezelni, mint az előző években. Remélem, egy hét múlva Bahreinben több jó visszajelzést kaptunk, mint rosszat” – mondta Wolff.

A Mercedes szokás szerint egybekötötte az új autó bemutatását annak bejáratásával. Silverstone-ban a nap folyamán két versenyzőjük összesen 200 kilométert teljesíthet a filmes napon.