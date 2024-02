Ma indul újra az NB I, de a játékospiacon nem volt téli szünet

A bajnoki tabella sorrendjében haladva, a Paks legfontosabb új szerzeménye a Kecskemétről érkezett Tóth Barna. A közel kétméteres, tankszerű csatárnak az elmúlt nyolc évben a Paks a kilencedik klubja, az elmúlt másfél évben 46 találkozón szerepelt az OTP Bank Ligában. Böle Lukács elment Mezőkövesdre, a rutinos futballista ősszel nem számított már kulcsembernek a paksiaknál.

Lényegesen nagyobb volt a mozgás a második helyen álló Ferencvárosnál. Dejan Stankovic, illetve a klub vezetősége lemondott négy futballistáról, Owusuról, Tokmacról, Esitiről és Sigér Dávidról. Nem túlzás, mind a négy döntés meglepte a szurkolókat. (Talán Owusu elengedése legkevésbé.) Baráth Péter Lengyelországba igazolt. Ettől függetlenül semmiképpen sem gyengült a keret, amelybe két támadó és egy védekező középpályás érkezett. Habib Maïga a francia élvonalbeli FC Metztől érkezett, de csupán négy őszi mérkőzésen játszott tíz percnél többet, egyszer fért be a kezdő csapatba. Edgar Szevikjan örmény válogatott, de tizenéves korának egy jelentős részét Spanyolországban töltötte, van La Liga-mérkőzése is. Vékony testalkatú, gyors, ballábas játékos, 18 bajnokin játszott a 2023–2024-es idényben az orosz élvonalban. A legnagyobb fogás a góllövőlistát vezető Kenan Kodro megszerzése a Fehérvártól. A bosnyák-spanyol csatár két és fél évet játszott a Vidiben, 77 bajnokin 39 gólt szerzett.

A harmadik helyezett Fehérvár az ősz második felében minden más csapatnál több pontot szerzett, s ebben Kodrónak is nagy érdemei voltak. Ám ő már nincs… Hasonló kaliberű pótlás nem érkezett, bár az argentin Nicolás Stefanelli nagy ígéret. A huszonkilenc éves csatár Lionel Messivel, Jordi Albával és Sergio Busquetsszel játszott (néhány mérkőzésen) az Inter Miamiban. Korábban Bartosz Grzelak játékosa volt a svéd AIK Solnánál. Távozott a Fehérvártól Kovács Dániel kapus, a druszája, Veszelinov Dániel érkezett a helyére.

A negyedik helyezett Puskás Akadémia finn játékossal erősített, Urho Nissiläa JuPS együtteséből igazolt Felcsútra. Bévárdi Zsombor visszatért az akadémiára. Hornyák Zsolt csapatának nincs jelentősebb távozója.

Az ötödik helyen a Debreceni VSC áll. Bévárdi Zsomboron kívül a klub lemondott néhány külföldi játékosról is, egyikőjük sem játszott ősszel legalább tíz bajnokin, nem voltak alapemberek. A legfontosabb érkező a válogatottban is már bemutatkozott Szuhodovszky Soma, aki ősszel a KTE-ben futballozott. A Honvédtól vett Kocsis Dominik a jövő embere lehet. Érkezett még két külföldi, az albán Jorgo Pëllumbi és az izlandi Thorleifur Úlfarsson. Utóbbi is a Major League Soccerben, az Egyesült Államokban játszott, a Houston Dynamóban.

Hatodik a táblázaton az MTK, amely Diósgyőrből erősített, Marin Jurinával. A Puskás-díjas Zsóri Dániel továbbra sem tud megkapaszkodni az NB I-ben, most Budafokra került, kölcsönbe. Jurina korábbi alakulata, a DVTK a külvilág számára nagy meglepetést okozott azzal, hogy a hét közepén menesztette az addigi vezetőedzőt, ifjabb Kuznyecov Szergejt. Távozott a korábbi NB II-es mesterlövész, Lukács Dániel is. Két külföldi érkezett, Ondrej Baco és Marco Lund. Előbbi szlovák, utóbbi dán.

Lukács Dániel visszatért Kecskemétre, Horváth Krisztofer mellett vélhetően helye lesz a csapatban. A KTE három korábbi kulcsjátékosát értékesítette, Szuhodovszky Soma Debrecenbe, Tóth Barna Paksra, Szalai Gábor a svájci élvonalba, a Lausanne-Sporthoz igazolt. Utóbbi két bajnokin már játszott, a másodikon tizenegy nemzet futballistái alkották a kezdő tizenegyet. Távozott Kiss Bence is.

Az ősz utolsó harmadában vergődő Újpest nehéz tavasznak néz elébe. Egyetlen erősítést érkezett , az albán Albi Doka, ellenben távozott a lila-fehérektől Lirim R. Kastrati, Milos Kosanovic, Märten Kuusk, Oliver Jürgens és Djordje Nikolic is. Doka vélhetően Kastrati helyén játszik majd.

A Mezőkövesd szeretne bennmaradni. Kuttor Attila öt új játékost is kapott, Bőle Lukács, Lucas Hedlund, Jairo Samperio, valamint Szilágyi Szabolcs és a felvidéki Szolgai Máté érkezett. Hedlund a svéd második vonal egyik legjobb góllövője volt 2023-ban, kérdés, mire megy majd az OTP Bank Ligában.

A ZTE elköszönt két északmacedón játékosától, viszont erősített két magyarral, Kiss Bence Kecskemétről, Vogyicska Balázs Soroksárról ment Zalaegerszegre.

Révész Attila klubtulajdonos véleménye szerint a Kisvárda a valaha volt legerősebb keretével száll harcba a bennmaradásért. Két horvát futballistát is elhoztak Kazahsztánból (Andrija Filipović és Bernardo Matić), de a legnagyobb fogás a korábban a brazil válogatottban is szerepelt, európai pályafutása legjavát a Sahtar Donyeckben töltő Wellington Nem. 2023-ban hazájában, a Bahia állambeli Vitoriában játszott, a brazil országos bajnokság második vonalában.

OTP Bank Liga, 18. forduló

Péntek:

MTK Budapest-Újpest FC 20.00

Szombat:

ZTE FC-Fehérvár FC 12.30

Kisvárda Master Good-Ferencváros 15.00

Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 17.30

Vasárnap:

Mezőkövesd Zsóry FC-Kecskeméti TE 15.00

Paksi FC-Puskás Akadémia 17.30

A tabella