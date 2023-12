Pádár Nikolett fogadkozik, a felnőttek között is éremhalmozó lenne

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) hagyományos évzáró gáláján díjazta az év legjobbjait. Wladár Sándor, a szervezet elnöke azt mondta az eseményen, hogy a magyar úszósport magasra állította a mércét az elmúlt években, amihez képest az idei esztendő kevesebb érmet hozott.

„Fantasztikus eredmények sorjáztak, tízmilliós országként szerepeltünk az éremtáblák élmezőnyében – tény, most másképp fest a helyzet, félig tréfásan azt mondhatnám, hagytuk a racionalitást érvényesülni, és az 50-80-100 milliós nemzeteket magunk elé engedtük kicsit” – fogalmazott.

Az utánpótlás által szállított eredmények ugyanakkor bizakodásra adnak okot, hiszen leginkább nekik köszönhetően

2023-ban is 137 érmet szereztek a magyar úszók a különböző világ- és Európa-bajnokságokon.

„A korosztályos nagy események alapján joggal reménykedhetünk abban: ez egy átmeneti állapot, hamarosan érkeznek az újabb klasszisok. Nekik köszönhetően a junior medencés Eb-n már most ugyanúgy 9 aranyérmet nyertünk, mint a rangsorban első olaszok, a nyíltvízi csapatunk pedig szinte magától értetődően lett a legjobb az éremtáblán és a pontversenyben is, és az EYOF-on is elsőrangúan teljesítettek tizenéveseink” – emlékezett vissza az idei sikerekre a MÚSZ elnöke a szövetség beszámolója szerint.

Pádár Nikolett halmozta az érmeket Belgrádban

A 2022-es esztendő után idén is Pádár Nikolett lett az év női utánpótláskorú úszója, aki 200 és 400 méter gyorson, valamint a 4x200 méteres női gyorsváltóval és a 4x100 méteres mix gyorsváltóval is aranyérmet nyert a júliusi, belgrádi junior Európa-bajnokságon. Utóbbi versenyen a 4x100 méteres női gyorsváltóval egy ezüstérmet is szerzett még. A 17 esztendős sportoló ezzel

ötszörös junior világbajnoknak és tízszeres junior Európa-bajnoknak mondhatja magát.

Pádár Nikolett az InfoRádióban elmondta: nagyon örül annak, hogy egymás után a második évben is őt választották a legjobbnak idehaza a női utánpótláskorú versenyzők között. A szegedi versenyző sikeres évet zárt, hiszen új egyéni csúcsokat és junior Európa-rekordokat úszott, valamint októberben, Budapesten 200 méter gyorson (1:56,17 perc) teljesítette az olimpiai A-szintet is. Mint mondta, számára utóbbi volt a legfontosabb ebben az évben. Hozzátette: ennek tudatában nyugodtabban kezdheti el a felkészülést a párizsi ötkarikás játékokra. Összességében ő és az edzője is elégedett az idei évvel, innentől pedig az olimpia kerül a fókuszba.

Pádár Nikolett 200 méter gyorson mindössze 2 századmásodperccel maradt le a dobogóról a decemberi, romániai rövid pályás felnőtt Eb-n. A döntőt követően csalódott volt, hogy csak egy hajszálon múlt az éremszerzés, hiszen brit riválisa csak jobb benyúlással tudta őt megelőzni. Az elődöntőben jobb időt úszott, 1:53,51 perccel a második helyen került a fináléba, ahol úgy érzi, benne volt egy jobb időeredmény, ami végül nem jött össze.

„Ebből is kell tanulni, jövőre nem követem el ezt a hibát” – fogadkozott.

A 17 éves úszó örül, hogy sok versenyen el tudott indulni az elmúlt évben, ugyanis saját bevallása szerint szereti a pörgést, az állandó versenyzést, az utazást és az edzőtáborokat is, egyáltalán nem vetette vissza, hogy ennyire sűrű volt az idei versenynaptár, mindig mindenhol élt benne a bizonyítási vágy.

Pádár Nikolett a női 200 méteres gyorsúszás döntője után a rövid pályás úszó Európa-bajnokságon a romániai Otopeniben 2023. december 10-én. A magyar versenyző a negyedik helyen végzett ebben a számban. Fotó: MTI/Kovács Tamás.

Sós Csaba szövetségi kapitány nemrég azt nyilatkozta, Pádár Nikolett szintet lépett, és most már a felnőttek között is komolyan kell vele számolni. A többszörös junior világ- és Európa-bajnok igyekszik megfelelni az elvárásoknak, nagyon várja a következő év versenyeit.

„Úgy érzem, egyre magabiztosabban tudok versenyezni már a felnőttek között is.

Szeptemberben is úgy kezdtem el az edzéseket, hogy most már a felnőtt korosztályban kell megfelelnem, és minden edzésen 110 százalékot próbálok nyújtani” – mondta.

Kevés pihenő után már az olimpia a fókuszban

A 2024-es év is nagy kihívásokat tartogat. Sorrendben világbajnokságot, országos bajnokságot és Eb-t rendeznek, majd jön az olimpia. Az csak szűk két héttel ezelőtt derült ki, hogy a kontinensbajnokságnak egy hónappal az ötkarikás játékok előtt, júniusban Belgrád adhat majd otthont. Pádár Nikolett közölte: az olimpia prioritást élvez a többi versennyel szemben, de ahol csak lehet és tud, indulni szeretne. Ami már biztos: a február 2. és 18. között Dohában rendezendő világbajnokságon ott lesz.

Az ünnepek idején egy hét pihenőt kapott, de világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes hosszútávúszó csapattársával, Olasz Annával úgy döntöttek, naponta egyszer ebben az időszakban is ellátogatnak az uszodába, mert nem szeretnék nulláról kezdeni a felkészülést. Az év elején az olaszországi Livignóban edzőtáboroznak, ahová megfelelő állapotban szeretnének megérkezni.

„Izgalmas, sűrű év vár ránk, de azért próbálok egy kicsit pihenni is. Most feltöltődöm, és utána frissen, újult erővel elkezdem a 2024-es esztendőt” – vázolta terveit Pádár Nikolett.