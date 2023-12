Két nap szabadságot kapott Szoboszlai Dominik

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Liverpool a Boxing Dayen idegenben 2–0-ra győzött a Burnley ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 19. fordulójában. Szoboszlai Dominik a kispadon kezdett, majd a 67. percben a holland Cody Gakpo helyére küldte őt a pályára Jürgen Klopp, a Mersey-parti klub német vezetőedzője. A magyar válogatott csapatkapitánya először állt be csereként a Premier League-ben, és volt két nagy helyzete is, gólt azonban ezúttal nem szerzett.

A Liverpool újabb győzelmének köszönhetően csütörtök estig biztosan az angol bajnoki tabella élén marad, ekkor fogadja a 2 pontos hátrányban lévő Arsenal a West Ham együttesét. Ha Mikel Arteta csapata nyer, visszaelőzi a „Vörösöket”.

Mohamed Salahék január elsején, az Anfielden a Newcastle ellen játsszák következő bajnoki meccsüket, Jürgen Klopp pedig úgy érezte, szükségük van egy kisebb pihenésre a játékosainak, ezért kaptak két szabadnapot a rangadót megelőzően. Valóban jól jön nekik egy kis szusszanás, ugyanis az erőltetett menetben, a nagy meccsdömping közepette néhány statisztikai mutatóban kisebb visszaesés látható náluk. A Liverpool ugyanis az elmúlt három bajnokiján ugyan 66-szor lőtt kapura – ebből 19-szer a Burnley ellen –, de csak 3 gólt szerzett, miközben már 13-szor találták el a kapufát a mostani szezonban a Liverpool futballistái – írja az Origo.

Ami a góllövőket illeti, a Liverpool legeredményesebb játékosa Mohamed Salah a PL-ben, 12 találatnál tart,

ugyanis elutazik a január 13-án kezdődő Afrikai Nemzetek Kupájára, melynek Elefántcsontpart lesz a házigazdája.

