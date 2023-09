A viaduktról akart leugrani egy francia profi focista

A helyi rendőrség pénteken délelőtt kapott bejelentést arról, hogy egy férfi öngyilkossággal fenyegetőzik Nizzában, az A8-as autópályán. Mint kiderült, az illető nem más, mint Alexis Beka Beka, a francia élvonalban szereplő Nice 22 éves labdarúgója – írja a Sportal.

A tokiói olimpián is szereplő futballista azzal fenyegetőzött, hogy

Francia sajtóhírek szerint a középpályás azért akart véget vetni az életének, mert szakított vele a barátnője.

? ????????: An OGC Nice player is threatening to commit suicide.



The unnamed professional player is standing on the Magnan viaduct, 100 metres above the ground and is threatening to jump.



According to reports in France, the player in question is suicidal following a… pic.twitter.com/L0lSv8ztmT