Tényleg nem álmodunk - Szoboszlai Dominik a Liverpool edzésén

A nyáron szerződtetett argentin világbajnok, Alexis Mac Allister és Szoboszlai Dominik is tagja annak a tizennégy fős szűk keretnek, amely kedden edzett elõször az új idényben.

A Kirkbyben lévő AXA Training Centre-ben megérkezett Trent Alexander-Arnold és Jordan Henderson, a csapatkapitány, aki egyelőre nem igazolt még el Szaúd-Arábiába. Visszatértek a hollandok, Virgil van Dijk és Cody Gakpo is. Ugyancsak most állt edzésbe Ibrahima Konate, Kostasz Cimikasz, Diogo Jota, Mohamed Szalah, Luis Diaz és Andy Robertson, valamint a két kapus, Alisson Becker és Caoimhin Kelleher is.

A játékosok láthatóan jó állapotban tértek vissza, s csak fokozta a jó kedvet Trent Alexander-Arnold és Mo Szalah új frizurája, Jordan Henderson erőállapota, s nem utolsósorban, hogy Darwin Núnez igyekezett angolul nyilatkozni a sajtónak.

Egyelőre pihenőt kapott még az utánpótlás Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett két fiatal, A 21 éven aluli Eb-győztes Curtis Jones és Harvey Elliott.

A Liverpool a jövő héten Németországba, a Fekete-erdőbe utazik majd, július 19-én a Karlsruhéval játssza az első edzőmérkőzést, majd megmérkőzik a Greuther Fürth gárdájával is. Ezt követi a szingapúri túra, ahol a Leicester City és a Bayern München lesz az ellenfél.