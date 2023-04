A Sevilla kiejtette az önmagát megverő Manchester Unitedet

A Sevilla az Old Traffordon két öngóllal mentette 2-2-re az eredményt egy héttel korábban – most viszont jobban játszott ellenfelénél. Harry Maguire hibája után en-Neszri szerezte az első gólt a 8. percben, majd Ocampos majdnem növelte az előnyt az első félidő hajrájában, ám a VAR lest látott, lest „ítélt”. Ezúttal ami késett, nem múlott, a Sevilla góllal kezdte a második félidőt Bade szerencsés megmozdulásának köszönhetően.

A Man United támadói gyenge teljesítményt nyújtottak, nem volt reális esélyük még a hosszabbítás kiharcolásához sem. Sőt, a 82. percben David de Gea óriási hibája után en-Neszri rúgott még egyet, 3-0, 5-2-es összesítéssel ment tovább a spanyol csapat. A két mérkőzést tekintve a kapott öt gólból (legalább) négyben szerepe volt valamelyik manchesteri játékosnak.

A Sevillának a Juventus lesz majd az ellenfele az elődöntőben. A hazai 1-0-s siker után Rabiot vezetést szerzett a Sporting elleni visszavágó elején. Gólját ugyan Edwards büntetőből kiegyenlítette, de a lisszaboni 1-1 elég volt az olaszoknak a továbbjutáshoz.

A másik ágon a Ferencvárost kiejtő Bayer Leverkusen lemásolta a budapesti meccskezdést: Moussa Diaby gólt szerzett az első percekben. A Németországban meglepően jól helyt álló Union St-Gilloise-nak kevés válasza akadt erre, a németek vendégként 4-1-re nyertek. (Összesítésben 5-2)

A Leverkusen majd az AS Romával vagy a Feyenoorddal találkozik az elődöntőben. A rotterdamiak ugyan hátrányba kerültek Spinnazola gólja után (akkor összesítésben 1-1-re, hosszabbításra álltak), de a brazil Igor Paixao gólja után okkal reménykedtek a „túlélésben”. A 89. percben aztán jött Paolo Dybala, aki legalább hosszabbításra mentette a mérkőzést csapatának..

Kialakult a Konferencia-ligában az elődöntő, az AZ, Kerkez Milos csapata is résztvevője lesz. A hollandok 2-0-ra verték az Anderlechtet, majd tizenegyesekkel továbbjutottak. A magyar válogatott játékos 110 percet játszott.

Az AZ a West Hem Uniteddel találkozik majd. A „kalapácsosok” ugyan hátrányba kerültek a belga Gent ellen, de aztán négy gólt is lőttek, 5-2-es összesítéssel jutottak tovább.

A Lech Poznan majdnem csodát tett Firenzében, miután a hazai 4-1-es vereség után idegenben már 3-0-ra vezetett. A Fiorentina végül lőtt két gólt, ezzel, bár 3-2-re kikapott, 6-4-es összesítéssel elődöntős lett.

Ellenfele a Nice vagy a Basel lesz, a találkozó még tart, hosszabbítást játszanak, miután a bázeli 2-2 után most 1-1-re álltak 90 perc után. A svájciak a 86. percben egyenlítettek…

Nyitókép: Fran Santiago/Getty Images