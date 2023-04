Huncut gól, hanyag eleganciával – videó

Csodás szabadrúgásgólt lőtt a paraguayi bajnokságban az egykor Európában villogó, a Benficában annak idején igazi legendának számító colos paraguayi center, Oscar Cardozo.

A Libertad 39 éves középcsatára a kevés ellenállást tanúsító Resistencia ellen 4–0-ra megnyert meccsen szabadrúgás előtt még egyszer lehajolt egy kis labdaigazítás végett, aztán ez lett belőle:

Morning everyone. An especially good morning to the piss-taking Óscar Cardozo.



pic.twitter.com/q6l2XBWbtX — These Football Times (@thesefootytimes) April 18, 2023