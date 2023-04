Elhunyt a Videoton és az Újpest egykori bosnyák légiósa

39 éves korában meghalt Mario Božić, az Újpest és a Videoton volt légiósa, kétszeres bosnyák válogatott labdarúgó. A hírt a Videoton jelentette be a közösségi oldalán – szúrta ki a Telex.

Mint felidézik, Božić 2004-ben érkezett Székesfehérvárra, ott három szezont húzott le, tagja volt a Magyar Kupa-győztes és bajnoki bronzérmes csapatnak is. Ő volt a Vidi történetének első olyan játékosa, aki külföldi válogatottban léphetett pályára, méghozzá pont Magyarország ellen a fehérvári Sóstói Stadionban rendezett meccsen.

Később még egyszer pályára lépett a bosnyák válogatottban, illetve később negyven meccsen az Újpestben is játszott, ezután szlovák, szerb, kínai, szerb és azeri csapatoknál is megfordult. Karrierjét 2016-ban fejezte be a szerb másodosztályú Loznicában, amelynek egy évvel később a sportigazgatója lett.

Bosnyák lapértesülések szerint Božić agydaganattal küzdött, kétszer is megoperálták, de nem tudott felépülni betegségéből.

