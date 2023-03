Előléptették Valter Attilát

Valter Attila arról számolt be, hogy szombaton a világ legjobb országúti kerékpáros csapatának tartott Jumbo-Visma egyik kapitánya lesz a Strade Bianche elnevezésű egynapos toszkánai viadalon.

"Szabadon mehettem volna akkor is, ha Wout van Aert indul, de az ő távolmaradása annyit módosított, hogy kapitányi szerepben számítanak rám. Tiesj Benoot lesz az elsőszámú kapitány, mégiscsak győzött már ezen a viadalon és hétvégén is nagy versenyt nyert, de az én nevem is pirossal ki van emelve, hogy rám is figyeljenek a srácok és nekem is segítsenek" – mondta az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában a 24 éves magyar versenyző arra utalva, hogy belga csapattársa 2018-ban diadalmaskodott a fehér murvás útjairól ismert toszkán versenyen, illetve vasárnap elsőként ért célba a Kuurne-Brüsszel-Kuurne viadalon.

Valter szerint ez

extra stressz lesz, mert nem egyszerű, ha a világ legjobb csapatának nagy része érte dolgozik, de örül, hogy ilyen hamar megízlelheti ezt a Jumbóban.

"A legfontosabb, hogy ellássam a rám bízott feladatokat. Non plus ultra lenne megközelíteni, vagy akár megjavítani a tavalyi negyedik helyet, de dobogóra várni magam egy ekkora versenyen, talán felesleges extra nyomás lenne" - beszélt az év eddigi legnagyobb egynaposáról, melynek útvonala nem változott az előző évhez képest, így azt jól ismeri.

A 2021-es Giro d'Italián az összetettben élen állónak járó rózsaszín trikót három napon át viselő Valter mesélt múlt heti debütálásáról is a Jumbo-Visma színeiben:

"Meseszerűen alakult a bemutatkozó versenyem,

amelyen egyáltalán nem zavart a rossz idő. Jonas Vingegaard megnyerte mindhárom szakaszt, amiben elég fontos szerepet kaptam. A csapat nagyon elégedett volt velem, ezért nagyon boldog vagyok, hogy ennyire jól indult a szezon".

Valter ugyan bízott a jó szereplésben, de abban nem volt biztos, hogy ki tudta pihenni a húsznapos tenerifei edzőtábort, abban viszont igen, hogy a formája jó, mert betegség és sérülés sem hátráltatta.

"Picit meglepett, mert még jobban alakult, mint ahogy vártam és ahogy a csapat várta" - mondta a Galíciában rendezett Gran Camino összetettjében elért negyedik helyről, melyet Tour de France-győztes csapattársa nyert meg.

