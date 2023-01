Taróczy Balázs: már Djokovic ellenfelei sem hisznek abban, hogy legyőzhetik

Ismét Novak Djokovic vezeti a férfi teniszezők világranglistáját, miután a 35 éves szerb játékos három játszmában verte a görög Sztefanosz Cicipaszt, és ezzel megnyerte tizedszer is az ausztrál nemzetközi bajnokságot. Novak Djokovic 22. Grand Slam-trófeájával utolérte az örökranglista élén a spanyol Rafael Nadalt.

Taróczy Balázs szerint ez volt a papírforma, az lett volna a meglepetés, ha nem a szerb játékos nyeri a melbourne-i versenyt.

"Az utóbbi időben egyértelműen bebizonyította, hogy ő a legjobb férfi teniszező. Ha az ember nézte a mérkőzéseit, akkor azt látta, hogy az ellenfelek is úgy gondolják, hogy ő a legjobb, és ez

óriási előny egy játékosnak, ha az ellenfelek annyira tisztelik, hogy maguk sem hisznek abban, hogy megverhetik"

– mondta a korábbi Grand Slam-győztes magyar teniszező.

Novak Djokovicnak nagy elégtételt is jelenthetett az ausztráliai siker azok után, hogy egy évvel ezelőtt nem engedték elindulni a Covid-oltás hiánya miatt. Taróczy Balázs azt emelte ki, hogy most úgy érte be nagy riválisát, Nadalt, hogy több esélyt is elszalasztott Djokovic, hiszen nemcsak az ausztrál nyílt bajnokságot kellett kihagynia, hanem a tavalyi US Openen is leléptették, amikor teljesen fölöslegesen elütötte a labdát, és eltalált egy vonalbírót.

KAPCSOLÓDÓ Három évre kitiltották Ausztráliából Novak Djokovicot, de... Dubajon keresztül Belgrádba utazik haza Novak Djokovic azt követően, hogy másodjára is elvették tőle az ausztráliai...

"Két olyan Grand Slam-versenyről maradt le, amit jó eséllyel megnyerhetett volna, mégis maradt benne ambíció, és hihetetlen akaraterővel eljutott arra a szintre, és

most már nagyon nehéz elképzelni, hogy ne ő legyen az, aki a legtöbb Grand Slam-versenyt nyeri,

mert nehéz elképzelni, hogy ne nyerjen a közeljövőben egy újabb nagy tornát" – mondta a legendás magyar teniszező.

Djokovic már 35 éves, de Taróczy Balázs szerint még sikeres évek állhatnak előtte, mert ahogy a futballban is látni Messi vagy Ronaldo példáját, a teniszben is kitolódott az a határ, ameddig az élvonalban lehet játszani. Mint fogalmazott, ezek a játékosok gyerekkoruktól erre készülnek, és profi pályafutásuk alatt pedig szakemberek sora dolgozik azon, hogy minél tovább a csúcson tudjanak maradni.

KAPCSOLÓDÓ Djokovic 22-szeres Grand Slam-bajnok és újra világelső Novak Djokovic tizedszer nyerte meg a férfi egyes küzdelmeit az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi...

"Djokovicról lehetett látni, hogy remek adottságokkal rendelkező fiatalember, nyugodtan elképzelhető, hogy el tud még játszani pár évet. Ez csak attól függ, hogy lesz-e elég ambíciója. Most biztos van, de ha megnyeri azt az egy vagy két Grand Slam-versenyt, ami még hiányzik ahhoz, hogy elhúzzon a többiektől, akkor lehet, hogy azt mondja: köszönöm szépen, ennyi elég volt, már mindent megtettem" – mondta Taróczy Balázs.

Nyitókép: MTI/EPA-AAP/James Ross