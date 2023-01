Ronaldo tovább csúszik lefelé

A katari világbajnokság után, és az ott elért eredményeket is figyelembe véve a The Guardian által felkért 206 fős bizottság idén is összeállította a világ 100 legjobb labdarúgójának listáját. Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót csak az 51. helyen rangsorolták - írja a Sportal.

Az indoklás szerint főképp a Manchester Unitedtől való távozásának körülményeivel, a Piers Morgannek adott viharos nyilatkozatával, valamint a gyenge világbajnoki teljesítményével magyarázható az, hogy a portugál klasszis még a legjobb ötvenbe sem fért be.

A rangsor élén Lionel Messi végzett, megelőzve Kylian Mbappét, Karim Benzemát és Erling Haalandot. Az elmúlt két év győztese, a tavaly nyáron a Bayern Münchentől a Barcelonába igazoló Robert Lewandowski a hetedik lett.

Ronaldo szaúd-arábiai csapata egyébként legutóbbi mérkőzésén kikapott. A portugál támadó is kihagyott egy komoly helyzetet.

RONALDO SO CLOSE WITH A HEADER pic.twitter.com/yb3vccPMPI — CR7 Portugal (@CR7_PORFC) January 26, 2023

Az al-Nasszr 3–1-es vereséget szenvedett a szaúdi Szuperkupa elődöntőjében és ezzel kiestek.

Nyitókép: MTI/AP/Amr Nabil