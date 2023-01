Hivatalos: Lengyelországba szerződött a Cristiano Ronaldóékkal Eb-t nyerő szövetségi kapitány

A 68 éves szakember új feladatköre hétfő óta nyílt titok volt, Cezary Kulesza, a Lengyel Labdarúgó Szövetség (PZPN) elnöke ugyanis már akkor fotót rakott ki a Twitter-oldalára a Varsóban tartózkodó Santosról.

A bejelentés szerint az új kapitány elsődleges feladata az lesz, hogy kijuttassa a lengyeleket a jövő évi, Németországban sorra kerülő Európa-bajnokságra. A bemutatkozó sajtótájékoztatón az nem hangzott el, hogy Santos szerződése mennyi időre szól.

A lengyelek március 24-én a csehek vendégeként kezdik meg szereplésüket az Eb-selejtezősorozatban, majd három nappal később Albániát fogadják. Az E csoportban még Moldova és a Feröer-szigetek szerepel.

Lengyel sajtóértesülések szerint

Santos éves fizetése hárommillió euró (1,2 milliárd forint) lesz.

A trénernek decemberben szűnt meg a megbízatása a portugál nemzeti csapatnál, amellyel a katari világbajnokság negyeddöntőjében búcsúzni kényszerült a később negyedik Marokkóval szemben.

Santos a portugál válogatottal Európa-bajnokságot nyert 2016-ban, majd a 2018/2019-es idényben a Nemzetek Ligája trófeáját is megszerezte. A klubfutballban volt az FC Porto, a Sporting Lisboa és a Benfica edzője, de dolgozott Görögországban, a PAOK, az AEK Athén és a Panathinaikosz együtteseinél is. Mindezek mellett négy évig a görög válogatott kapitányaként is tevékenykedett.

Czeslaw Michniewicz korábbi lengyel kapitánynak december végén lejárt a szerződése, és a PZPN nem hosszabbított vele annak ellenére, hogy a csapat az irányításával 36 év után először jutott a vb egyenes kieséses szakaszába.

Nyitókép: MTI/EPA/Rolex Dela Pena