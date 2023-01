Kézi-vb: a horvát szövetségi kapitány bizarr interjújától hangos az internet – videó

A horvátok egy szoros első félidő után 43–32-re nyertek Bahrein ellen a középdöntő utolsó fordulójában, és harmadikként zártak a csoportjukban, az összesítésben pedig a 9. pozícióban végeztek. A negyeddöntőről és a biztos olimpiai selejtezős szereplésről lemaradtak, azonban a 9. hely még könnyen kvalifikációs lehetőséget biztosíthat a számukra a későbbiekben – emlékeztet az NSO.

A Bahrein elleni meccs után Hrvoje Horvat értékelte a meccset és a teljes vb-szereplést a horvát RTL riporterének. A szövetségi kapitány először egy szívet küldött valakinek a kamerán keresztül, majd jöttek a kellemetlenebb kérdések.

„Jelen pillanatban alig várom, hogy újra lássam a családomat, utána döntök a jövőmről” – válaszolta a jövőjét firtató kérdésre. Amikor azt tudakolták tőle, élvezi-e a horvát szövetség bizalmát, csak tátogott válasz helyett. Később úgy védekezett, hogy nem hallotta a kérdést. Aztán arra sem adott egyértelmű feleletet, csalódás-e a szereplés.

„Az Egyiptom elleni meccset leszámítva jó világbajnokságon vagyunk túl, az öt-egyes védekezésnek kell lennie a védjegyünknek a jövőben, ami visszarepít minket a világelitbe” – jegyezte meg Horvat, akinek az interjúja nagy visszhangot váltott ki odahaza.

„Ez szégyenletes, ilyennel még nem találkoztam. Beszélhetünk a játékosokról, a meccsről, de ezen a tiszteletlenségen nem tudok napirendre térni. Cveba (Horvat beceneve – a szerk.), itt az idő! És azoknak is, akik kinevezték” – mérgelődött Petar Metlicic, a korábbi 175-szörös válogatott átlövő, aki 2015 és 2017 között másodedző volt a nemzeti csapatnál.

A korábban Veszprémben is játszó kiváló beálló, Bozidar Jovic is igencsak felháborodottan reagált. „Nem jutok szóhoz. Szégyen, hogy a horvát kapitány így képvisel minket egy vébén. […] Én szégyenkezem helyette is. Nemcsak az újságírót nem tisztelte, hanem a közvéleményt és az egész kézilabdás társadalmat sem” – fogalmazott Bozidar Jovic.

